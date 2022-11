Mondial-2022: Richarlison, grand buteur acrobatique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un but de chasseur, un retourn? g?nial, Richarlison a d?montr? que le Br?sil tenait un grand buteur, qui marche ? la confiance. Son doubl? d?s son premier match de Coupe du monde a fait plier la Serbie (2-0), jeudi ? Doha.

“C’est mon heure, le coach a confiance en moi, les buts viendront de toute fa?on avec les joueurs qu’il y a autour de moi”, disait-il quelques jours avant ce match.

Il avait raison. Sur son premier but contre les “Aigles”, l’avant-centre a surgi en opportuniste pour envoyer au fond des filets une frappe de Vinicius repouss?e par le gardien Vanja Milinkovic-Savic (62e).

Mais le deuxi?me doit tout ? son talent et postule d?j? au prix de plus beau but du tournoi. Sur un centre de Vinicius, l’avant-centre blond se l?ve le ballon d’une pichenette, dans son dos! et se retourne en une figure acrobatique pour tromper le portier du Torino et plonger le magnifique stade de Lusail dans l’extase (73e).

Milos Velkovic, le d?fenseur serbe, restera sur les photos, recroquevill? et d?sarticul?, les bras dans le dos pour ne pas faire main, impuissant.

Le buteur de Tottenham a mis du temps ? s’imposer au poste tr?s expos? et terriblement concurrentiel de buteur du Br?sil, mais avec cette entr?e en sc?ne en feu d’artifice, il a probablement r?gl? la question pour le tournoi.

Lui y a toujours cru. “Quand vous portez le N.9, la premi?re chose qui vous vient ? l’esprit c’est de marquer, je crois que les buts vont venir naturellement. C’est comme ?a que je le vis avec mon club (Tottenham), ?a me semble normal de marquer”, disait-il quelques jours avant ce match.

“Marquer, c’est mon devoir”

“Je dois marquer, c’est mon devoir, c’est pour ?a que je porte le N.9”, insistait-il, m?me si avec la “Canarinha” (l’?quipe nationale), “la pression change beaucoup”.

R?guli?rement align? mais pas titulaire absolu, Richarlison avait d?j? mis un but en finale de la Copa America 2019, remport?e par la “Sele?ao” devant le P?rou (3-1).

Battu en finale de l’?dition suivante (2021), ? domicile, et par l’Argentine, il s’est refait aux jeux Olympiques. “La m?daille d’or de Tokyo est venue ? point pour oublier la Copa America”, se souvient-il.

Ce buteur ? la cr?te blonde, s?r de lui, que ses co?quipiers appelaient “gros nez” (Big nose”) ? Watford, se sent d?sormais un statut de taulier en “auriverde”.

“?a fait quatre ans que je suis dans l’?quipe, je m’entends des fois donner des conseils, il y a beaucoup de leaders, je me consid?re comme l’un d’eux”, dit-il simplement.

Il semble avoir pris plusieurs longueurs d’avance sur Gabriel Jesus, qui l’a remplac? jeudi soir (79e).

Et ce N.9 lui pla?t d?cid?ment beaucoup. “Harry Kane l’a dans mon club, il a marqu? 6 buts ? la derni?re Coupe du monde (meilleur buteur, NDLR), je veux le d?passer, marquer autant que possible”, assure Richarlison.

“Je connais le poids du N.9, conclut-il, je suis un d?butant en Coupe du monde, mais j’ai de la maturit?”. Et un vrai talent d’acrobate.

Emmanuel BARRANGUET/AFP