Mondial: de Moscou ? Doha, un long chemin jusqu’? une nouvelle finale

De la finale victorieuse du Mondial-2018 ? Moscou jusqu’? celle de Doha, dimanche contre l’Argentine, l’?quipe de France a connu des secousses et des coups d’?clat, le rappel inattendu de Karim Benzema et l’?mergence d’une nouvelle g?n?ration autour de tuteurs ?toil?s comme Hugo Lloris et Olivier Giroud.

Lendemains mitig?s

Apr?s la folle nuit du 15 juillet 2018 au stade Loujniki de Moscou, les Bleus vivent un automne mitig? et sans grand enjeu autour d’une nouvelle ?preuve, la Ligue des nations, avec peu de renouvellement dans le groupe France ? part l’arriv?e de Tanguy Ndomb?l?, Ferland Mendy ou encore Alassane Pl?a.

Les Fran?ais font globalement honneur ? leur ?toile de champions du monde mais ils connaissent cependant “deux trous noirs, deux trous d’air” aux Pays-Bas et en Turquie (d?faites 2-0), en novembre 2018 et juin 2019, pour reprendre l’expression de Didier Deschamps.

Probl?me: ces matches co?taient cher. Le premier prive les Bleus d’un ticket pour le “Final Four” de la Ligue des nations et le second leur fait provisoirement perdre la t?te des qualifications ? l’Euro.

Revenants et nouvelles t?tes

? l’automne 2019, la morosit? s’empare des Bleus, ? l’attaque d?faillante. Deschamps surprend son monde au soir de sa 100e cape comme s?lectionneur, contre l’Albanie (2-0): il opte pour une tactique in?dite avec trois d?fenseurs centraux, cens?e mettre ses joueurs offensifs dans les meilleures dispositions. Le test est concluant, Antoine Griezmann redevient “rayonnant”, selon le s?lectionneur.

La pand?mie de Covid-19 met alors le football international ? l’arr?t pendant pr?s de dix mois.

? la reprise, surprise: Deschamps rappelle Adrien Rabiot, banni depuis son refus d’?tre r?serviste au Mondial-2018. Le milieu de la Juventus, rempla?ant naturel de Blaise Matuidi, s’ins?re vite dans l’?quipe-type, quasiment la m?me que celle du Mondial.

Les Bleus se plantent en amical contre la Finlande (d?faite 2-0) mais r?alisent une campagne r?ussie de Ligue des nations (cinq victoires, un nul), avec un match r?f?rence ? huis clos au Portugal (1-0) gagn? gr?ce ? N’Golo Kant?.

? quelques mois de l’Euro, report? d’un an, la France se pose clairement comme une favorite, d’autant que de nouvelles t?tes apparaissent et rajeunissent le groupe: Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano, Mike Maignan et Marcus Thuram.

La surprise Benzema, la d?sillusion suisse

Le 18 mai 2021, coup de tonnerre: Deschamps rappelle Karim Benzema, banni pendant cinq ans et demi en raison de “l’affaire de la sex-tape”. “J’ai mis mon cas personnel de c?t?” car “mes choix sont guid?s par le bien de l’?quipe de France”, clame le s?lectionneur.

Pour son deuxi?me match de reprise, Benzema sort sur blessure contre la Bulgarie (3-0). Son concurrent historique Olivier Giroud le remplace, claque un doubl? et met le feu en coulisses avec une d?claration assez anodine sur le manque de “bons ballons” durant le match: Kylian Mbapp? s’estime vis? et prend la mouche.

Plac?e dans le “groupe de la mort” ? l’Euro, la France domine l’Allemagne, se fait neutraliser par la Hongrie et le Portugal. Elle termine premi?re de poule, mais ?mouss?e. Et en huiti?mes, dix minutes cauchemardesques en fin de match permettent ? la Suisse de remonter deux buts de retard. Mbapp? rate un tir au but et les Bleus prennent la porte (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.).

Rebond en Ligue des nations

Pour la premi?re fois dans son mandat, Deschamps ne signe pas de prolongation de contrat au-del? du Mondial-2022: il sait que son avenir d?pendra du tournoi au Qatar.

Le boss des Bleus avance la th?se de l’accident et l’automne le conforte sur sa position. Avec son nouveau sch?ma tactique, la France se montre renversante face ? la Belgique (3-2) et ? l’Espagne (2-1) pour remporter, en Italie, la Ligue des nations avec un Benzema de gala.

Malgr? des d?s?quilibres d?fensifs, l’esprit de Moscou semble refaire surface, et deux titulaires ?mergent: Th?o Hernandez et Aur?lien Tchouam?ni.

Blessures et r?silience

Les Tricolores restent sur une s?rie de sept victoires de suite lorsqu’ils abordent le rassemblement de juin 2022. Mais soudain, tout s’enraye: les blessures s’encha?nent et les Bleus finissent la saison sur deux nuls et deux d?faites.

En septembre, les p?pins physiques sont toujours nombreux et une ?quipe rajeunie se d?lite 2-0 au Danemark, conduisant Deschamps ? abandonner d?finitivement son syst?me ? trois d?fenseurs centraux en vue de sa liste pour le Mondial.

La pr?paration ? la Coupe du monde est escort?e par les doutes, un climat pesant ? la F?d?ration et surtout les forfaits en cascade de Paul Pogba, N’Golo Kant?, Karim Benzema, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe, Mike Maignan. Lucas Hernandez allonge la liste d?s l’entr?e en lice contre l’Australie (4-1).

? Doha, s?duisante face au Danemark (2-1), la France se rate contre la Tunisie (1-0) lors d’un match sans enjeu avec les rempla?ants. Elle se relance avec un huiti?me de finale ma?tris?e contre la Pologne (3-1), dompte l’Angleterre (2-1) lors d’un sommet tr?s tendu et disput?, avant de confirmer contre l’inattendu Maroc (2-0) en demi-finale et de s’offrir la quatri?me finale de Coupe du monde de l’histoire du football fran?ais.

