Mondial féminin: la liste des 23 Grenadières dévoilée par Nicolas Delépine

Coupe du monde féminine de football: la liste des 23 Grenadières retenues par le sélectionneur Nicolas Delépine.

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine haïtienne, Nicolas Delépine, a dévoilé le mardi 11 juillet 2023, la liste des 23 Grenadières retenues pour défendre les couleurs d’Haïti lors de la neuvième édition de la coupe du monde féminine senior qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Sans surprise, Melchie Dumornay et Nérilia Mondésir, deux cadres de la sélection figurent parmi les convoquées.

En effet, 23 joueuses seront prêtes à se battre pour défendre les couleurs de l’équipe haïtienne qualifiée pour la première fois à une phase de coupe du monde féminine dans la catégorie senior grâce à sa génération dorée composée de superbes talents.

Nicolas Delépine a profité de l’occasion pour sélectionner les meilleurs éléments pour représenter le pays où toute la population est derrière les filles et croit à une bonne prestation de cette équipe qui promet beaucoup et qui peut encore faire de grande chose.

Ci-dessous, voici la liste des 23 sélectionnées pour la coupe du monde

Gardiennes : Kerly Théus, Lara Larco, Nahomie Ambroise

Défenseures : Chelsea Surpris, Bethina Petit-Frère, Milan Pierre-Jérôme, Tabita Joseph, Kethna Louis, Jennyfer Limage, Ruthny Mathurin, Esthericove Joseph

Milieux : Melchie Daelle Dumornay, Noa Ganthier, Sherly Jeudy, Danielle Étienne, Maudeline Moryl, Dayana Pierre Louis

Attaquantes : Nérilia Mondésir, Roselord Borgella, Darlina Joseph, Shwendesky Joseph, Batcheba Louis, Roseline Eloissaint

Rappelons que la sélection nationale haïtienne avait validé son billet lors des barrages intercontinentaux. À Auckland, les Grenadières ont confortablement battu le Sénégal 4-0 en demi-finale, avant de battre le Chili 2-1 en finale pour réserver une place à Australie et Nouvelle-Zélande 2023.

Voici le calendrier d’Haïti pour les matchs de la phase de poule.

22 juillet 2023Angleterre vs Haïti (5h30 AM, Brisbane Stadium, Brisbane/Meaanjin)28 juillet 2023RP Chine vs Haïti (7h00 AM , Stade Hindmarsh, Adélaïde/Tarntanya)1er août 2023Haïti vs Danemark (7h00 , Perth Rectangular Stadium, Perth/Boorloo)

