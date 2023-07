Mondial féminin: l’équipe haïtienne, l’outsider ambitieuse avec ses 13 des 23 joueuses évoluant en France

​

Coupe du monde féminine: la sélection nationale, l’outsider ambitieuse avec ses 13 des 23 Grenadières évoluant dans le championnat de première et deuxième division française lors de la saison dernière.

La sélection haïtienne fera son entrée en lice dans le mondial féminin le samedi 22 juillet 2023 à partir de 5 heures 30 du matin (heure haïtienne). L’équipe haïtienne va se mesurer face à l’Angleterre, la championne d’Europe en titre. Les Grenadières auront fort à faire pour valider leur qualification pour le prochain tour du tournoi en raison de leur manque d’expérience dans la compétition.

Toutefois, le pays espère de bonne prestation de l’équipe nationale qui pourrait créer la surprise avec ses individualités dont Dumornay, Nérilia et consorts. Ses 13 des 23 joueuses sélectionnées qui évoluent dans le championnat de première et deuxième division française en 2022-2023 fait aussi d’Haïti une outsider ambitieuse dans son groupe D. Le sélectionneur Nicolas Delépine n’a pas caché que son effectif est prêt pour la bataille.

Pour la première fois de son histoire, l’équipe féminine senior va disputer une coupe du monde grâce à une génération dorée composée de Melchie Dumornay, Nerilia Mondésir, Roselord Borgella, Kethna Louis, toutes évoluent dans le championnat français.

Vu la qualité de quelques individualités de l’équipe haïtienne et la synergie qui dégage dans le groupe, beaucoup laissent à croire que le pays pourrait se mesurer avec les meilleures du tournoi.

Dans le groupe D, Haïti n’est pas bien lotie après le tirage au sort. La sélection pour espérer continuer l’aventure dans le tournoi doit se mesurer avec l’Angleterre et la Chine qui sont respectivement championne d’Europe en titre et championne d’Asie. Sans oublier le Danemark, une autre équipe européenne.

Malgré ce désavantage, l’entraîneur Nicolas Delépine s’est dit prêt pour démarrer la compétition dès demain.

Le sélectionneur français de l’équipe haïtienne n’a pas caché l’ambition de l’équipe qui souhaite créer la surprise. Dans une interview avec la FIFA, il avait déclaré que : “Il fallait connaître nos joueuses, connaître leurs envies de jouer, leurs qualités, leur culture pour pouvoir tirer le meilleur parti (…) Notre objectif est de pouvoir faire un exploit, peut-être deux et pourquoi pas d’entrevoir un huitième de finale (…) On se dit que plus les montagnes sont grandes, plus les défis sont grands, plus les victoires sont belles”. Ses propos ont été rapportés par le site Eurosport via un article qui met les projecteurs sur l’équipe nationale haïtienne.

Une équipe en mode championnat de France

L’équipe haïtienne est composée en majorité de joueuses qui évoluent en D1 et D2 française. Pour certains, c’est un point positif pour la sélection nationale qui pourrait tirer le maximum de ses filles qui sont motivées depuis leur qualification lors des barrages intercontinentaux contre le Chili.

Le sélectionneur est français, 13 joueuses évoluent en France, cette proximité pourrait être un atout pour l’équipe haïtienne tout au long de la compétition où l’esprit d’équipe et la communication sont des éléments majeurs pour faire évoluer un groupe.

Nicolas Delépine pourrait profiter de ce cas de figure et surtout des individualités de l’équipe pour épater dans ce tournoi où les pays favoris sont les États-Unis, nation la plus titrée; l’Angleterre, championne d’Europe en titre; l’Espagne avec son effectif pléthorique et la France qui a sur son banc le fameux Hervé Renard, un tacticien de poids et expérimenté.

Ci-dessous, les 13 Grenadières qui évoluent dans le championnat féminin français.

D1 ARKEMA 2022/2023Kethna Louis – Défenseuse du Stade de ReimsMelchie Dumornay – Milieu de terrain du Stade de ReimsNerila Mondésir – Attaquante du Montpellier HSCRoselord Borgella – Attaquante du Dijon FCO

D2 FÉMININE 2022/2023Chelsea Surpris – Défenseuse du Grenoble Foot 38Jennyfer Limage – Défenseuse du Grenoble Foot 38Tabita Joseph – Milieu de terrain du Stade Brestois 29Betina Petit-Frère – Milieu de terrain du Stade Brestois 29Batcheba Louis – Attaquante du GPSO 92 IssySherly Jeudy – Attaquante du Grenoble Foot 38Roseline Eloissaint – Attaquante du FC NantesMikerline Saint-Félix – Attaquante du Montauban FCTGDayana Pierre-Louis – Attaquante du GPSO 92 Issy

