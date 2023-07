Mondial féminin : Melchie Dumornay dans la liste des 10 jeunes joueuses de la FIFA qui pourraient émerveiller la planète

​

Coupe du monde féminine : Melchie Daelle Dumornay dans la liste des 10 jeunes joueuses de la FIFA qui pourraient émerveiller la planète.

En pleine préparation avec l’équipe nationale haïtienne qui s’apprête à disputer sa première Coupe du monde féminine senior, Melchie Daelle Dumornay figure sur une liste de dix jeunes joueuses établie par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), susceptibles d’éblouir la planète lors du tournoi. L’instance du football mondial a rendu hommage à cette pépite haïtienne qui évoluera la saison prochaine sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais.

“Avec 19 sélections et 8 buts, Melchie Dumornay est une force imparable, infatigable et incroyablement talentueuse au poste de milieu offensif. Elle a déjà réalisé des prouesses dans l’hémisphère sud. En effet, Dumornay a inscrit un doublé contre Christiane Endler, ce qui a permis à Haïti, au grand désarroi du Chili, de se qualifier pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande en 2023”, a écrit la Fédération Internationale de Football Association pour mettre en valeur les compétences de cette native de Mirebalais.

“Corventina a récemment signé des contrats avec adidas et l’Olympique Lyonnais. Lors de son premier match à Brisbane, l’Angleterre, superpuissance du football européen et vainqueur du dernier Championnat d’Europe féminin de l’UEFA, devra se méfier de cette jeune joueuse talentueuse et précoce”, prévient la FIFA.

À seulement 15 ans, Dumornay avait inscrit 25 buts en neuf matchs lors de la dernière édition du championnat féminin haïtien, ce qui donne une moyenne extraordinaire de 2,77 buts par match, contribuant ainsi grandement au sacre de l’AS Tigresses, rappelle la FIFA.

L’entraîneur Nicolas Delépine a déclaré : “Melchie est indispensable. Elle est notre élément clé. Nous voulons qu’elle aborde ce tournoi avec l’intention de prendre du plaisir, car lorsque Melchie est heureuse et épanouie sur le terrain, il se produit toujours quelque chose de spécial”, peut-on lire sur le site de la FIFA.

Voici la liste des 10 jeunes joueuses : Melchie Daelle Dumornay (Haïti), Linda Caicedo (Colombie), Giulia Dragoni (Italie), Laurina Fazer (France), Maïka Hamano (Japon), Wieke Kaptein (Pays-Bas), Salma Paralluelo (Espagne), Casey Phair (République de Corée), Olivia Smith (Canada) et Alyssa Thompson (États-Unis).

