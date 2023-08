Mondial féminin: Nérilia Mondésir figure dans la liste des joueuses ayant fait le plus grand nombre de dribbles réussis

​

​

Coupe du monde féminine: Nérilia Mondésir figure dans la liste des joueuses ayant fait le plus grand nombre de dribbles réussis.

La neuvième édition de la coupe du monde féminine senior qui s’est déroulée en Australie et Nouvelle-Zélande a pris fin le dimanche 20 août dernier avec la victoire de l’Espagne face à l’équipe anglaise (1-0). La FIFA n’a pas cessé de faire découvrir aux internautes les chiffres individuels les plus marquants de ce tournoi.

Malgré l’échec d’Haïti au premier tour, le pays est représenté par Nérilia Mondésir dans ces séries de statistiques regroupant des joueuses ayant réussi le plus de dribbles, le plus de passes et se sont créées le plus d’occasions. La capitaine de la sélection nationale a réussi six dribbles derrière plusieurs autres footballeuses qui en compte 7 et l’espagnole Salma Paralluelo qui en compte 10 à la première place.

En effet, l’internationale haïtienne qui évolue au Montpellier en France, figure dans cette catégorie de joueuses ayant réussi le plus grand nombre de dribbles malgré la déroute de l’équipe haïtienne qui n’a marqué aucun but dans cette compétition. Nérilia Mondésir fait bel et bien partie de cette liste prestigieuse qui dresse les chiffres individuels des footballeuses.

10 dribbles réussis: Salma Paralluelo (Espagne). 7 – Jéssica Silva (Portugal) 7 – Johanna Kaneryd (Suède) 7 – Jenni Hermoso (Espagne) 7 – Caitlin Foord (Australie) et 6 – Sakina Ouzraoui (Maroc) 6 – Mayra Ramírez (Colombie) 6 – Olga Carmona (Espagne) 6 – Nérilia Mondésir (Haïti) 6 – Thembi Kgatlana (Afrique du Sud).

Toutefois, pour les joueuses ayant disputé 270 minutes ou plus, Nérilia Mondésir est deuxième au classement des footballeuses ayant réussi le plus grand nombre de dribbles réussis sur 90 minutes.

1,8 – Salma Paralluelo (Espagne) 1,7 – Nérilia Mondésir (Haïti) 1,6 – Jule Brand (Allemagne) 1,6 – Khadija Shaw (Jamaïque) 1,5 – Racheal Kundananji (Zambie) 1,5 – Lisa Boattin (Italie) 1,4 – Kathrine Kühl (Danemark) 1,4 – Sakina Ouzraoui (Maroc) 1.4 – Thembi Kgatlana (Afrique du Sud) 1.3 – Jody Brown (Jamaïque).

L’anglaise Alex Greenwood est en tête des joueuses ayant réussi le plus grand nombre de passes. Elle compte 568.

Teresa Abelleira de l’Espagne avec 24 est la joueuse ayant créé le plus grand nombre d’occasions tandis qu’avec les 78,4 km Jenni Hermoso (Espagne) est la joueuse ayant parcouru la plus grande distance.

La gardienne du Costa-Rica a fait le plus grand nombre d’arrêts avec un chiffre de 22 tandis que Kerly Théus a fait 13.

