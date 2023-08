Mondial féminin: trois défaites, zéro but marqué, l’équipe haïtienne sort par la petite porte

​

Coupe du monde féminine: la sélection nationale haïtienne éliminée dès le premier tour de la compétition.

L’équipe haïtienne n’a pas résisté face au Danemark (2-0) ce mardi 1er août 2023 lors de la troisième et dernière journée des matchs de groupe de la coupe du monde. La sélection nationale dit adieu à la compétition après trois défaites en autant de match pour zéro but marqué. Les coéquipières de Dumornay et Nérilia sortent par la petite porte mais méritent tout de même des mots d’encouragement pour avoir aidé Haïti à une première participation en coupe du monde féminine senior.

A la suite de deux défaites de suite face à l’Angleterre et la Chine, Haïti était dans l’obligation ce mardi de l’emporter face au Danemark par deux buts d’écart pour continuer à rêver aux huitièmes de finale de la compétition. Sauf qu’après un début de match un peu équilibré, l’équipe haïtienne allait baisser pavillon face aux Danoises qui voulaient à tout prix remporter ce match.

À la 6e minute, un but a été annulé pour les Danoises pour position de hors-jeu. 15 minutes plus tard, le Danemark allait ouvrir la marque après un penalty tiré par Pernille Harder. À 1-0 l’équipe haïtienne était dos au mur et devait marquer trois buts sans encaisser pour espérer une qualification. Un cas de figure compliqué pour nos Grenadières très méconnaissables qui n’ont jamais montré le niveau de jeu qu’elles avaient montré face aux anglaises lors de leur entrée en lice dans la compétition.

En première période, l’équipe haïtienne a eu seulement 32% de possession du ballon. Les Grenadières n’ont pas vraiment eu trop d’occasions pour espérer un retournement de situation qui pourrait faire rêver tout un peuple assoiffé d’une victoire de la sélection.Les 45 premières minutes sont terminées en faveur des Danoises qui ont bien maîtrisé la rencontre.

Au retour des vestiaires, Haïti tentait de se relancer en s’appuyant sur son attaque qui a orchestré quelques actions dangereuses en tirant beaucoup plus dans la cage adverse et concédant plus de corners sans jamais trouver la faille que tout le monde souhaitait.

Au contraire, en toute fin de la rencontre, Haïti a encaissé un autre but par Sanne Troelsgaard. Le match s’est terminé par 2-0. L’équipe haïtienne qui a été félicitée par la presse étrangère après sa première sortie a baissé considérablement dans la compétition et n’a jamais montré grand-chose jusqu’à son élimination.

Les décisions du coach Nicolas Delépine sont remises en cause. Le coach français est très critiqué sur le banc de la sélection nationale haïtienne. Reste à voir quelles seront les décisions de la Fédération Haïtienne de Football après cette déroute qui laisse un goût amer dans la bouche des fans qui espéraient beaucoup mieux.

Haïti termine dernière du groupe D. L’Angleterre termine leader après sa troisième et large victoire contre la Chine (6-1). Les Chinoises sont troisième tandis que le Danemark valide son billet pour les huitièmes de finale en prenant la deuxième place après sa courte victoire contre les Grenadières.

