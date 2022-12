Mondial: France-Maroc, au croisement de l’histoire et des r?ves

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le r?ve d’une seconde ?toile d’affil?e pour la France de Kylian Mbapp? passe par une demi-finale ? frissons contre le Maroc, obstacle in?dit et charg? de symboles mercredi (20h00) au Mondial-2022, dans un stade al-Bayt acquis aux Lions de l’Atlas, h?ros du monde arabe.

Pas ? pas, les Bleus ont ?cart? la mal?diction du tenant du titre, fatale ? leurs trois pr?d?cesseurs d?s le premier tour, ?vacu? la trop grande f?brilit? d?fensive apparue avant le tournoi et surmont? la cascade de blessures qui les a ?branl?s, emportant avec elle le Ballon d’Or Karim Benzema.

Se hisser dans le dernier carr?, l’objectif minimal fix? aux Fran?ais, appara?t comme une premi?re victoire face aux vents contraires. Mais leur s?lectionneur Didier Deschamps compte bien embarquer son ?quipage jusqu’au bout du voyage, dimanche en finale ? Lusail.

“Plus on avance dans la comp?tition et plus on se rapproche de quelque chose de fort et de grand”, clame le capitaine Hugo Lloris.

Avec leur m?lange de cadres exp?riment?s et de jeunes loups, les Bleus de 2022 veulent s’inviter dans le grand livre d’or aux c?t?s des Vava, Garrincha, Zagallo et Pel?, les derniers ? avoir r?ussi un doubl? dans la comp?tition reine, en 1958 et 1962.

Attention cependant au Maroc, adversaire in?dit pour la France en comp?tition officielle, galvanis? par ses exploits contre les cadors belges, espagnols et portugais, tous sortis groggy de leurs duels face ? une d?fense de fer et une attaque rapide, technique et d?routante.

“Saveur particuli?re”

“Il faut attaquer fort et essayer de percer ce mur marocain le plus vite possible”, anticipe Lloris. Face ? cet “adversaire redoutable”, l’objectif sera de “se faire plaisir ensemble dans l’effort, dans la difficult?, et se surpasser en ?quipe”.

Au-del? de l’enjeu sportif, France-Maroc constitue un fragment d’histoire entre deux pays ? l’union contrari?e: l’emprise de la France au Maghreb, avant l’ind?pendance en 1956, a dessin? des liens de domination et d’amiti? m?l?s qui rendent ce match si symbolique pour les centaines de milliers de binationaux vivant dans l’Hexagone.

“Cela doit rester un match de foot, m?me s’il y a un historique, m?me s’il y a ?norm?ment de passion”, temp?re Deschamps.

Le duel, en pr?sence du pr?sident Emmanuel Macron ? al-Khor et sous haute vigilance polici?re en France (10.000 policiers et gendarmes mobilis?s), “a une saveur particuli?re parce qu’il y a aussi ?norm?ment de Marocains en France, donc ?a repr?sente une belle f?te”, positive Jules Kound?.

Ses anciens partenaires ? S?ville, le gardien Yassine Bounou et l’attaquant Youssef En-Nesyri, sont devenus les h?ros de tout un continent en pla?ant l’Afrique pour la premi?re fois dans le dernier carr? d’un Mondial, de surcro?t lors de la premi?re ?dition organis?e dans le monde arabe.

Le Maroc veut continuer de gagner “pour l’Europe, pour l’Afrique, pour le Maghreb, pour nos fr?res d’Afrique subsaharienne”, affirme le s?lectionneur Walid Regragui, n? ? Corbeil-Essonnes, une ville populaire situ?e au sud-est de Paris.

Preuve de l’?norme engouement suscit?, la compagnie nationale RAM a programm? trente vols sp?ciaux entre Casablanca et Doha pour acheminer les supporters, parmi les plus nombreux et les plus bruyants du tournoi. Seulement 3.000 fans des Bleus sont attendus parmi les plus de 67.000 spectateurs du stade al-Bayt.

Upamecano et Rabiot incertains

Lloris se m?fie de ce “climat hostile”, “il faudra ?tre pr?ts, ?a va faire du bruit, on ne pourra pas s’entendre”.

Les Marocains ont les jambes rendues lourdes par la prolongation disput?e contre l’Espagne en huiti?me et un voile d’incertitude entoure plusieurs cadres, bless?s, et en premier lieu la charni?re centrale Nayef Aguerd-Romain Sa?ss.

Du c?t? fran?ais, le d?fenseur Dayot Upamecano et le milieu Adrien Rabiot n’ont pas particip? ? l’entra?nement mardi soir. Les deux titulaires habituels sont “m?nag?s”, a dit la F?d?ration sans plus d’explications.

Kylian Mbapp?, actuel meilleur buteur du tournoi, ?tait bien l? en revanche et son face-?-face avec l’arri?re droit marocain Achraf Hakimi, son meilleur ami au PSG, rend la demi-finale encore plus savoureuse.

En cas de qualification, la France retrouvera en finale l’Argentine de Lionel Messi, qu’elle a battue en huiti?me de finale de la derni?re ?dition (4-3), ou la Croatie de Luka Modric, d?j? son adversaire il y a quatre ans et demi sur la plus haute marche de la Coupe du monde (4-2).

Les Bleus n’y sont pas encore. Il faudra d’abord pousser le nouveau ballon du Mondial, baptis? Al Hilm (“Le r?ve”, en arabe), au fond des filets marocains. Ces derniers n’ont trembl? qu’une fois au Qatar et il s’agissait d’un but contre son camp.

Antoine MAIGNAN et J?r?my TALBOT/AFP