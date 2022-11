Mondial: “Je vais te battre et ?tre champion”, Neymar chambre Messi

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La star br?silienne Neymar a chambr? son co?quipier argentin au Paris SG Lionel Messi en lan?ant qu’il allait le battre et ?tre champion du monde au Qatar, lors d’un entretien accord? au quotidien britannique The Telegraph.

“Nous n’en parlons pas beaucoup, mais parfois nous parlons de la possibilit? de nous rencontrer en demi-finale ou en finale. Je dis ? Messi que je vais ?tre champion et le battre et on se marre”, a racont? l’attaquant du Br?sil dans une interview publi?e mercredi.

“Je me sens bien physiquement, je suis heureux, je vis une p?riode tr?s heureuse en club, je me sens donc bien pr?par?”, a ajout? l’un des joueurs vedettes du PSG avec Lionel Messi et Kylian Mbapp?.

L’attaquant ?g? de 30 ans arrive au Qatar en pleine forme apr?s un excellent d?but de saison avec le PSG, avec qui il a inscrit 13 buts et d?livr? onze passes d?cisives en 19 matches, championnat et Ligue des champions confondus.

“Au cours de ma carri?re, j’ai r?alis? des choses que je n’avais jamais imagin?es. Si ma carri?re s’arr?tait aujourd’hui, je serais l’homme le plus heureux du monde”, a par ailleurs d?clar? l’ancien joueur du FC Barcelone, qui participe ? sa troisi?me Coupe du monde apr?s celles de 2014 et 2018.

Neymar sera le leader de la s?lection auriverde qui entrera en lice le jeudi 24 novembre face ? la Serbie dans le groupe G qui compte aussi la Suisse et le Cameroun.