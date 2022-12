Mondial: la France en quart de finale contre l’Angleterre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pel? (82 ans) a ?t? admis mardi ? l’h?pital Albert-Einstein de Sao Paulo pour une r??valuation de son traitement contre le cancer du c?lon et a ?t? pris en charge pour une infection respiratoire. Son ?tat est “stable”, ont annonc? samedi ses m?decins, et “O Rei” a d?clar? sur son compte Instagram se sentir “fort, et plein d’espoir”.

Les S?n?galais, priv?s de leur leader Sadio Man? juste avant le tournoi, n’ont pas pu ou su r?sister et rentrent ? la maison, en comptant deux victoires au 1er tour, sur le Qatar (3-1) et l’?quateur (2-1).

Insensible ? la pression, la superstar du Paris SG a soign? ses statistiques d’un deuxi?me but dans l’autre lucarne (90e+1), son 33e en Bleu et, d?j?, son neuvi?me en deux Coupes du monde !

Mbapp? est aussit?t venu l’enlacer pour le f?liciter. Et sur le deuxi?me but, c’est Giroud qui a initi? l’action d’un contr?le splendide au centre du terrain avant de lancer Demb?l?, passeur pour la frappe limpide de “Kyky” (74e).

Et comme c’?tait la soir?e des recordmen, Olivier Giroud est lui aussi entr? dans le grand livre d’histoire des Bleus: surgissant sur un petit ballon de Kylian Mbapp? dans le dos de la d?fense, l’avant-centre a marqu? d’un tir crois? (44e) son 52e but avec la France, s’emparant seul du record qu’il co-d?tenait avec Thierry Henry (51 buts).

Et au vu des ressources affich?es face aux Polonais, les hommes de Didier Deschamps peuvent nourrir de belles ambitions: et s’ils ?taient la premi?re s?lection de l’apr?s-guerre ? conserver leur titre depuis le Br?sil de Pel?, en 1962 ?

Ce sera donc contre les vice-champions d’Europe et quatri?mes du Mondial-2018, que les Bleus n’ont affront?s que deux fois en Coupe du monde pour deux d?faites, en 1966 (2-0) et en 1982 (3-1).

Pour les deux cadors europ?ens, l’aventure qatarie continue ! La France et l’Angleterre, habitu?es ? ces rendez-vous en haute altitude, ont maintenant six jours pour pr?parer leur confrontation qui aura lieu samedi prochain au stade al-Bayt .

