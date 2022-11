Mondial: l’Allemagne d?fie la Fifa et se fait surprendre par le Japon, l’Espagne d?roule

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le dernier match au programme, entre la Belgique d’Eden Hazard et le Canada, proposait lui aussi une confrontation a priori d?s?quilibr?e entre un pr?tendant europ?en et un challenger moins cot?. La logique sportive a pr?valu, m?me si les Diables Rouges, vainqueurs 1-0, doivent une partie de leur succ?s ? la prestation de leur impeccable gardien, Thibaut Courtois.

“Ce (mercredi) soir, on va c?l?brer, on ira d?ner tous ensemble, mais d?s demain, on commencera ? pr?parer le match contre l’Allemagne”, a pr?venu le s?lectionneur Luis Enrique.

Apr?s quatre jours de comp?tition, deux sujets de conversation s’imposent ? Doha: les r?sultats inattendus sur le terrain et, en dehors, la question des droits humains et en particulier des personnes LGBTQ+, symbolis?es par les couleurs arc-en-ciel, dans un pays o? la loi du pays p?nalise l’homosexualit?.

Dans la soir?e, la Belgique a eu plus de mal face au Canada (1-0) mais a pris elle aussi les trois points et se retrouve seule en t?te de son groupe.

