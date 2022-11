Mondial: Le Br?sil et le Portugal rejoignent la France en huiti?mes de finale

The content originally appeared on: News Americas Now

Le Br?sil sans Neymar et le Portugal de Cristiano Ronaldo et de Bruno Fernandes se sont qualifi?s ? leur tour lundi pour les huiti?mes de finale du Mondial-2022, empochant comme la France leur billet avant m?me la derni?re journ?e de la phase de groupes. Le match victorieux du Portugal face ? l’Uruguay (2-0), au-del? de la qualification de la Sele?ao, a ?galement ?t? marqu?, pour la premi?re fois depuis le d?but du tournoi, par l’irruption sur la pelouse d’un homme portant un drapeau arc-en-ciel et un tee-shirt soutenant ? la fois l’Ukraine et la cause des femmes en Iran. L’homme est entr? ? la 52e minute de jeu sur le terrain du stade de Lusail, le plus grand stade de la comp?tition o? sera jou?e la finale le 18 d?cembre prochain. Il a ?t? intercept? par des agents de s?curit? et escort? calmement hors du terrain. Aucune information sur lui n’?tait disponible dans l’imm?diat. Sur le terrain, le Portugal, port? par Bruno Fernandes, auteur des deux buts de la victoire, a pris sa revanche sur le Mondial 2018 o? l’Uruguay lui avait montr? la sortie en huiti?me de finale. Avec deux victoires en deux matches, les co?quipiers de Ronaldo se sont assur?s d’une place dans le Top 16. Le quintuple Ballon d’Or, 37 ans et sans club depuis la r?siliation tumultueuse de son contrat avec Manchester United, ?tait devenu la semaine derni?re face au Ghana le premier joueur ? avoir marqu? dans cinq Coupes du monde diff?rentes. Lundi, il n’a pas retrouv? le chemin des filets, mais son d?sormais ex-co?quipier mancunien Bruno Fernandes l’a suppl?? sur un centre tir (54e) puis sur un penalty en toute fin de match (90e+3). La Sele?ao attendait beaucoup du joueur de 28 ans au moment o? Cristiano Ronaldo, 37 ans, joue moins et semble moins en capacit? de porter le Portugal. Sa performance globale face ? l’Uruguay est de bon augure pour la suite de la comp?tition. Dans l’autre match du groupe H, le Ghana a battu la Cor?e du Sud (3-2) au bout d’un match renversant. Le deuxi?me ticket qualificatif du groupe se disputera vendredi ? 16h00 entre les trois autres nations du groupe, et plus probablement entre le Ghana (2e avec 3 points) et l’Uruguay (1 point), qui s’affronteront tandis que le Portugal pourra faire tourner son effectif face ? la Cor?e du Sud (1 point ?galement). Neymar ? l’infirmerie, Casemiro en recours En fin d’apr?s-midi, le Br?sil, priv? de Neymar qui continue de soigner sa cheville, avait lui aussi valid? son ticket pour les matches ? ?limination directe ? la faveur de sa victoire sur la Suisse (1-0). Un succ?s qui a mis du temps ? se concr?tiser jusqu’? ce que Casemiro, milieu d?fensif souvent cantonn? aux t?ches obscures, ne mette en ?chec la d?fense helv?te d’une reprise en demi-vol?e de l’ext?rieur du pied (83e). “C’est un match qui se joue sur des d?tails”, a analys? le buteur au micro de la cha?ne br?silienne SporTV. “Nous savions que nous aurions le ballon et Dieu merci nous avons r?ussi ? marquer. J’ai eu le bonheur de marquer un super but pour aider l’?quipe.” Son geste a surtout ?vit? au Br?sil le casse-t?te d’un troisi?me match pi?ge contre le Cameroun. Neymar, lui, va pouvoir poursuivre les soins en esp?rant se remettre ? temps de l’entorse ? la cheville droite subie lors de l’entr?e en lice contre la Serbie (2-0). Le N.10 br?silien “travaille d’arrache-pied” avec l’espoir d’?tre r?tabli pour la suite de la comp?tition, dixit Marquinhos. L’autre ticket du groupe G se d?cidera aussi vendredi (20h00). La Suisse (3 points) a pour l’heure l’avantage sur son prochain adversaire, la Serbie (1 point), et sur le Cameroun (1 point), qui d?fiera les Br?siliens ? la m?me heure. Jean DECOTTE/AFP

