Mondial: le Qatar premier ?limin?, l’Iran s’offre le droit de r?ver

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

“Ney” est d’ores et d?j? forfait pour le prochain match lundi prochain contre la Suisse mais il a dit avoir bon espoir de gu?rir au plus vite: “J’ai une blessure oui, c’est emb?tant, ?a va faire mal mais je suis s?r que j’ai une chance de revenir” pour la suite du Mondial, a-t-il ?crit sur les r?seaux sociaux.

A ses c?t?s, une femme arborait un maillot frapp? du nom de Mahsa Amini et du num?ro 22, l’?ge de cette ?tudiante arr?t?e pour avoir mal port? le voile islamique et dont la mort a d?clench? la r?volte.

Elle pourrait m?me rev?tir une plus grande dimension encore car cette fois, la “Team Melli” peut se qualifier pour les huiti?mes, une premi?re, et parce que la rencontre se dispute alors que le pays est secou? depuis mi-septembre par un mouvement de protestation contre la R?publique islamique, violemment r?prim?.

Au moins les Qataris ont-ils sauv? l’honneur pour leur premi?re participation au Mondial, inscrivant leur tout premier but par Mohammed Muntari (78e) et montrant un visage plus conqu?rant qu’en ouverture.

Le nul entre Pays-Bas et Equateur (1-1), laissant ces deux nations ? quatre points et en position favorable pour la qualification dans le groupe A, ?limine les Qataris (0 pt) avant m?me son dernier match face aux N?erlandais mardi.

De son c?t?, l’Angleterre n’a pu faire mieux qu’un nul sans but contre les ?tats-Unis (0-0), renvoyant sa possible qualification ? un dernier match d?cisif contre les Gallois mardi prochain, pendant que les Iraniens joueront un duel hautement politique contre les Am?ricains.

