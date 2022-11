Mondial: les Bleus les premiers en huiti?mes, Messi respire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Vainqueur du Danemark (2-1) samedi, la France est le premier pays qualifi? pour les huiti?mes de finale, un objectif encore dans le viseur de l’Argentine de Lionel Messi qui s’est relanc?e en battant le Mexique (2-0).

Battus par l’Arabie saoudite lors de leur entr?e en lice, les Argentins risquaient une ?limination humiliante d?s ce deuxi?me rendez-vous qatari. Et comme souvent, ils doivent leur survie ? leur Messi, qui a ouvert le score peu apr?s l’heure de jeu (64e).

Au coeur de ce Mondial riche en surprises -outre l’Argentine, l’Allemagne a ?t? battue par le Japon, l’Angleterre tenue en ?chec par les Etats-Unis…-, les champions du monde fran?ais peuvent se r?jouir de ce billet obtenu en deux matches, apr?s une entame r?ussie contre l’Australie (4-1).

“On ne va pas s’enflammer mais c’est tr?s bien ce qu’on a fait jusqu’ici. Au-del? de la qualit? du groupe, les joueurs sont des comp?titeurs. Il y a une force collective qui se d?gage en dehors, et sur le terrain cela se voit aussi”, s’est r?joui Didier Deschamps, le s?lectionneur tricolore.

Cette qualification met aussi fin ? la “mal?diction du tenant”. Lors des trois derni?res ?ditions, les champions du monde sortants ont ?t? ?limin?s au 1er tour.

L’escale au stade 974 de Doha, reconnaissable ? ses conteneurs maritimes aux couleurs vives, a ?t? compliqu?e comme pr?vu contre la 10e nation au classement Fifa, qui avait inflig? deux d?faites aux Fran?ais en 2022.

En s’imposant, les Bleus n’ont plus qu’? viser la premi?re place en ?vitant de perdre lourdement contre la Tunisie mercredi.

Mbapp?, “Lewy” et Messi buteurs

Pour percer la muraille danoise et son gardien Kasper Schmeichel, “DD” a encore pu compter sur un Mbapp? au sommet. L’attaquant parisien a r?ussi un doubl? de grande classe.

D’abord en reprenant du pied droit un superbe une-deux avec Th?o Hernandez (61e), puis en se trouvant opportun?ment ? la r?ception d’un centre de Griezmann pour un but ? bout portant de la cuisse (86e).

Et de deux qui font 31 ! Mbapp? a ainsi inscrit ses 30e et 31e buts en Bleu, ?galant Zin?dine Zidane au palmar?s des buteurs tricolores et d?passant Thierry Henry comme deuxi?me meilleur buteur fran?ais de l’histoire en Coupe du monde (7 buts).

Pour ce qui est des records, Olivier Giroud est lui rest? bloqu? ? 51 buts, toujours l’?gal de Thierry Henry comme meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Entre ces deux buts de Mbapp?, les Danois avaient repris espoir avec une ?galisation de Christensen (68e) confirmant que la d?fense reste en chantier, m?me si le retour de Raphael Varane, sorti ? la 75e, a ?t? encourageant.

Billet pour les huiti?me dans la poche, les Bleus ont peut-?tre suivi d’un oeil int?ress? le match des Argentins au stade Lusail. Une premi?re place des Bleus -tr?s probable- combin?e ? une deuxi?me place de l’Albiceleste -tout ? fait envisageable- r?serverait un choc France-Argentine en huiti?mes… comme en 2018.

Les supporters de Messi signeraient eux des deux mains pour un tel sc?nario, tant ils craignent l’?limination, toujours possible, de leur idole d?s la phase de groupes, une catastrophe nationale pour ce qui doit ?tre la derni?re Coupe du monde du septuple Ballon d’Or.

Pour la rencontre contre le Mexique, le s?lectionneur argentin Lionel Scaloni avait apport? cinq changements par rapport ? celle qui avait d?but? lors du fiasco saoudien.

Et il a fallu une frappe du gauche de Messi ? l’entr?e de la surface pour d?livrer les supporters argentins, nombreux parmi les 88.000 spectateurs. Car avant cela, la rencontre avait ?t? tendue, rugueuse et ferm?e.

Ce r?sultat, consolid? par un but en fin de rencontre de Fernandez ? la 87e minute, permet ? l’Albiceleste de retrouver la Pologne mercredi avec la premi?re place en jeu, m?me si le ballotage est favorable aux Europ?ens en t?te du groupe avec 4 points (contre 3 ? l’Argentine et ? l’Arabie saoudite et 1 pour le Mexique).

Tombeurs de l’Albiceleste, les Saoudiens ne sont pas parvenus ? r??diter leur exploit face ? la Pologne en d?but d’apr?s-midi. L’?quipe d’Herv? Renard a ?t? vaincue 2-0 par notamment un but de Robert Lewandowski, qui a inscrit en fin de match (82e) son premier but dans une Coupe du monde apr?s ?tre rest? muet lors du Mondial-2018 et au premier match au Qatar contre le Mexique (0-0).

Piotr Zielinski avait ouvert le score pour les Polonais (39e), qui peuvent remercier leur gardien Wojciech Szczesny, auteur d’une double parade sur un penalty de Salem Al-Dawsari (45+1), puis sur une tentative de Mohammed Al-Bureik qui avait suivi.

Dans ces deux groupes C et D, les huit ?quipes peuvent encore rejoindre les huiti?mes de finale, avant le troisi?me et dernier match.

Antoine MAIGNAN et J?r?my TALBOT/AFP