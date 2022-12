Mondial: les Pays-Bas en quarts, les USA donnent rendez-vous en 2026

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les Pays-Bas, avec Memphis Depay enfin buteur et Denzel Dumfries d?cisif sur son aile droite, ont fait c?der trois fois le coffre-fort am?ricain (3-1) pour d?crocher samedi leur billet pour les quarts de finale du Mondial-2022, o? ils d?fieront l’Argentine, le 9 d?cembre.

Les ?tats-Unis r?vaient d’un exploit dans le cadre de leur op?ration promotion du “soccer” en vue du Mondial-2026, qu’ils co-organiseront avec le Mexique et le Canada. Mais le r?ve am?ricain n’aura dur? que cinq minutes, quand la Team USA est revenue ? 2-1 dans le dernier quart d’heure avant que Denzel Dumfries ne surgisse pour redonner un peu d’air aux supporters des Oranje et leur s?lectionneur.

Louis van Gaal retrouvera en quart de finale l’Argentine, l’?quipe qui l’avait priv? de finale il y a huit ans au Br?sil. Mais il sait que son ?quipe va devoir faire mieux, apr?s cette victoire obtenue sans briller mais gr?ce ? une d?fense solide et une attaque diablement efficace, lors d’un match o? les USA ont davantage tir? au but.

“? la pause, j’ai ?t? tr?s critique. On menait 2-0, avec deux buts fantastiques. (…) Mais nous avons souffert en premi?re mi-temps. Si on joue comme ?a contre les meilleures ?quipes, ?a va pas le faire”, a pest? le s?lectionneur de 71 ans apr?s la rencontre.

Cette fois, Cody Gakpo n’a pas pris la lumi?re. Et ce sont Memphis Depay (10e) et Daley Blind (45e+1), deux des trois seuls N?erlandais ayant disput? un Mondial avant le Qatar (en 2014), qui ont montr? la voie.

Deux buts presque identiques, venus de centres en retrait du lat?ral Denzel Dumfries, qui a pris de vitesse une d?fense am?ricaine un peu us?e apr?s un premier tour herm?tique o? elle n’avait c?d? qu’une fois sur penalty.

“On n’a pas un Depay”

“Il y a des critiques aux Pays-Bas (sur le style de l’?quipe, ndlr), mais avec les buts ce soir, on a montr? la qualit? de notre syst?me, on peut savourer”, a comment? Dumfries.

Au four et au moulin, le lat?ral de l’Inter Milan a ensuite suppl?? son gardien lors d’un tir de Haji Wright, juste avant la r?duction du score, quelques instants plus tard, du m?me Wright d’une reprise rat?e mais victorieuse (76e).

Mais c’est encore Dumfries, oubli? par la d?fense adverse, qui a surgi (81e) pour redonner deux buts d’avance alors que la Team USA poussait fort pour ?galiser, dop?e par les “USA, USA” d’un public r?veill?.

Les Am?ricains, d?j? tourn?s vers le rendez-vous mondial de 2026, n’ont pas manqu? d’enthousiasme mais de justesse technique et surtout d’adresse devant le but. Ils sont aussi tomb?s sur un excellent Andries Noppert dans la cage n?erlandaise, d?cisif d’entr?e devant Christian Pulisic seul (3e). “?a va faire mal pendant un moment”, a reconnu l’Am?ricain.

“Les Pays-Bas ont eu la qualit? pour conclure leurs occasions, une qualit? dont on a manqu? un peu. On n’a pas un Memphis Depay actuellement”, a soulign? le s?lectionneur am?ricain Gregg Berhalter.

Depay, titularis? pour la deuxi?me fois de suite, a certes perdu le ballon ? l’origine du but am?ricain, mais il a retrouv? des jambes. L’attaquant de Barcelone aurait m?me pu marquer un deuxi?me but (61e), mais il ne boudait pas son plaisir d’avoir enfin retrouv? le chemin des filets pour la premi?re fois depuis mi-septembre et une longue indisponibilit?.

Place maintenant ? l’Argentine: “Contre Messi, il faudra aussi faire le boulot”, en salive d?j? Noppert.

Anthony LUCAS/AFP