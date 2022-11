Mondial: maudit Lewandowski, triste Pologne-Mexique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les Polonais esp?rent que leur arme fatale n’en sera que plus remont?e contre l’Arabie saoudite, samedi: “On est tous avec Robert et j’esp?re qu’on prendra les trois points au prochain match”, a soulign? son co-?quipier Grzegorz Krychowiak.

Si le Mexique a globalement montr? plus d’allant dans un match ferm?, la Pologne nourrira ?videmment les regrets les plus grands pour ne pas avoir marqu? le penalty qui aurait tout chang?.

Robert Lewandowski, toujours en qu?te d’un premier but en Coupe du monde, n’a pas su marquer mardi le penalty qui aurait tir? d’affaire une triste Pologne contre le Mexique (0-0), laissant tout tr?s ouvert dans un groupe C chamboul? par l’incroyable d?faite de l’Argentine.

