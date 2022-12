Mondial: Olivier Giroud, who else?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea a fait tr?s mal aux Anglais et encore beaucoup de bien aux Fran?ais.

“Quelqu’un de sage m’avait dit: +on a tous vingt ans et le reste c’est de l’exp?rience+. Je joue comme un gosse de vingt ans, avec la mentalit? d’un petit jeune qui vient d’arriver qui a toujours faim. Un moment mon corps dira stop mais maintenant il a l’air d’encaisser, donc z?ro limite”, a confi? le grand N.9 r?cemment.

Et dire qu’en septembre, sa participation au Mondial qatari ?tait loin d’?tre certaine… Depuis un an, Didier Deschamps l’avait laiss? de c?t? ? chaque fois que Karim Benzema ?tait disponible. Mais l’attaquant de l’AC Milan a su se rendre indispensable et gagner sa place, une nouvelle fois. Le forfait de Benzema lui a ensuite ouvert un boulevard vers le “onze” de d?part.

Quatre ans et demi apr?s le sacre de Moscou, “je le trouve toujours ? fort caract?re, toujours aussi mobile sur le terrain, peut-?tre avec encore plus de malice”, a poursuivi le N.2 du staff, admiratif devant le mental de son attaquant.

“Olivier s’est toujours bagarr?, il a un fort caract?re, il a eu une route parfois sinueuse mais il s’en est toujours sorti. Il est bien dans ses baskets et en plus il transmet ?a ? l’ensemble du groupe”, l’a compliment? mardi le s?lectionneur adjoint Guy St?phan, qui le fr?quente depuis dix ans maintenant.

Le grand barbu aux 118e s?lections n’en finit plus d’?tirer son histoire dor?e avec les Bleus, pourtant d?but?e tardivement ? 25 ans en novembre 2011, alors qu’il ?tait si loin de ses copains il y a un an de cela.

