Mondial: pour l’Angleterre, ?a ne passe toujours pas

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les “ann?es de douleur” depuis le titre mondial 1966, ?voqu?e dans leur hymne officieux et plein d’autod?rision, “Football’s coming home”, se sont encore allong?es avec ce revers cruel ? plus d’un titre, tant il s’est jou? ? peu de choses.

Les Three Lions n’ont absolument pas ? rougir: ils ont jou? leur jeu et ont domin? la majeure partie, m?me si la France, rapidement en t?te et misant sur la vitesse de ses attaquants, l’a accept?.

Alors qu’ils n’avaient jamais ?t? men?s au score jusqu’ici dans ce tournoi, ils ont fait preuve de beaucoup de caract?re et ont su revenir.

Apr?s le but superbe ? longue distance d’Aur?lien Tchouam?ni (1-0 ,17e), Bukayo Saka est all? chercher un p?nalty en d?but de seconde p?riode, transform? par Harry Kane (1-1, 54e) pour ?galer le record de buts en s?lection de Wayne Rooney (53).

Ils ont m?me eu d’?normes occasions de passer devant par Harry Maguire de la t?te (70e) et Saka (72e), encore lui.

Kane, premier p?nalty rat?

Et apr?s le deuxi?me but d’Olivier Giroud (2-1, 78e), il y a eu ce p?nalty d’habitude synonyme de but quand Kane les tire, avec ses 85% de r?ussite dans sa carri?re et son 4/4 jusque-l? en Coupe du monde, qui faisait de lui le meilleur buteur dans cet exercice.

Mais l?, comme si le destin s’acharnait sur cette ?quipe jamais tr?s loin, mais jamais suffisamment pr?s, le ballon s’est envol? dans le ciel d’Al-Khor et avec lui une nouvelle occasion de vaincre la mal?diction.

Gareth Southgate sait que toute une partie des supporters anglais n’attendaient que ce faux-pas pour fondre sur lui en raison de son style trop propre, trop pragmatique et pour tout dire trop moderne.

Ils ne manqueront pas de relever qu’une d?faite en quart est un pas en arri?re par rapport ? la demi-finale en Russie il y a quatre ans.

Ils noteront aussi la f?cheuse tendance des Anglais sous Southgate ? battre quasiment ? chaque fois, en comp?tition, les ?quipes plus faibles ou de niveau ?quivalent, mais ? perdre contre plus fort ou suppos? plus fort.

Il n’y a pourtant pas grand-chose ? reprocher au technicien anglais dont la gestion du groupe et les choix en cours de match ont ?t? quasiment tous gagnants.

Coaching presque parfait

De la confiance accord?e ? Harry Maguire d?s le d?but de la comp?tition au remplacement de Mason Mount dans l’entre-jeu par Jordan Henderson ? partir du match contre les ?tats-Unis (0-0), en passant par la permutation entre Phil Foden et Marcus Rashford contre le pays de Galles, qui a fait sauter le verrou des Dragons (3-0), son coaching a ?t? presque parfait.

Contre la France encore, c’est Mason Mount, entr? en jeu juste apr?s le deuxi?me but de la France, qui a obtenu un deuxi?me p?nalty, rat?.

Ce qui rend d’autant plus cruelle la d?sillusion, c’est que Southgate avait fini par persuader son pays d’y croire. Le Mondial en Russie ?tait une tr?s belle surprise, la finale de l’Euro une belle r?ussite, malgr? un jeu pas toujours emballant.

L?, l’Angleterre ?tait fi?re de ses joueurs, de son jeu, n’avait plus aucun syndrome de l’imposteur et elle doit accepter que cela ne suffit pourtant toujours pas.

Voudra-t-elle continuer avec Southgate ? Son travail est all? bien au-del? de l’?quipe premi?re, il est au coeur d’une r?volution dans la formation et l’attention accord?e aux ?quipes de jeunes.

Apr?s six ann?es en poste, pas toutes faciles, mais avec une trajectoire ascendante, la f?d?ration anglaise ne le mettra pas automatiquement dehors, m?me si des noms, essentiellement ?trangers, comme Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino, sont parfois ?voqu? comme des successeurs possibles.

La r?ponse lui appartient sans doute.

Fr?d?ric HAPPE