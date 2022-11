Mondial: pour Messi, France, Br?sil et Angleterre sont “un peu au-dessus du reste”

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

“A chaque fois qu’on parle des candidats (au titre), on parle des m?mes ?quipes. Si je dois en placer quelques-unes au-dessus des autres, je pense que le Br?sil, la France et l’Angleterre sont un peu au-dessus du reste”, a-t-il d?clar? dans une interview publi?e lundi par la Conf?d?ration sud-am?ricaine de football (Conmebol).

Le Br?sil, la France et l’Angleterre sont “un peu au-dessus du reste” des ?quipes engag?es dans le Mondial au Qatar (20 novembre-18 d?cembre), a estim? la star et capitaine de l’?quipe d’Argentine, Lionel Messi.

