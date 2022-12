Mondial: quatre r?ves aux portes de la finale… ou du d?sert

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il aura donc fallu douze ans de pr?paratifs et de pol?miques, puis trois semaines de comp?tition haletante, pour faire ?merger ce dernier carr? de pr?tendants, assez inattendu en l’absence de plusieurs grands favoris comme le Br?sil ou le Portugal.

Voil? ce quatuor aux portes de la gloire, ou du d?sert, selon qu’ils joueront le triste match pour la troisi?me place samedi ou bien la finale pour le titre le lendemain.

Tous ont un r?ve ? accomplir ? Doha, tous redoutent un ?chec si pr?s du but.

“Encore un peu plus proche du r?ve absolu…”, a r?sum? la superstar fran?aise Kylian Mbapp? sur Instagram apr?s la qualification de la France tenante du titre aux d?pens de l’Angleterre (2-1).

Et pour chacun des quatre demi-finalistes, l’histoire serait belle ? ?crire: la France de Mbapp? peut devenir la premi?re ? conserver son titre depuis le Br?sil de Pel? en 1962; l’Argentine aimerait tant consacrer Lionel Messi comme le digne h?ritier de Diego Maradona; et la Croatie, finaliste 2018, est un petit pays mais une grande nation de football…

“?tre le coach de la Croatie ?tait un de mes r?ves, mais je ne pouvais pas r?ver de ce qui se passe actuellement”, a savour? lundi le s?lectionneur croate Zlatko Dalic.

Quant au Maroc, il porte les espoirs de tout un continent, l’Afrique, et de toute une culture, celle du monde arabe, apr?s ?tre devenu la premi?re nation africaine ? atteindre le dernier carr?.

“Le droit de r?ver”

“On a eu cette ?nergie des Africains, du monde arabe, qui nous font passer ces ondes positives”, a soulign? le s?lectionneur marocain Walid Regragui apr?s avoir battu le Portugal (1-0). “Si une ?quipe africaine peut aller en demi-finale, pourquoi pas en finale? On a le droit de r?ver.”

R?ver, ce mot est dans toutes les bouches, sur toutes les l?vres, m?me celles des perdants, tel Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or d??u d’avoir laiss? passer son “grand r?ve”.

Dans la course-poursuite qui oppose le Portugais (37 ans) ? son ?ternel rival Lionel Messi, sept Ballons d’Or, c’est le petit Argentin (35 ans) qui a d?sormais la main: un sacre plan?taire trancherait sans doute le d?bat de savoir qui est le meilleur des deux.

Star de ce Mondial qatari ? l’applaudim?tre, l’attaquant du Paris SG s’avance port? par son destin et par des milliers de supporters argentins, pour ce qui est “s?rement” sa derni?re Coupe du monde.

France-Maroc, riche de symboles

Sacr? Ballon d’Or en 2018 apr?s avoir atteint la finale du Mondial russe, Luka Modric a n?anmoins son mot ? dire mardi au stade de Lusail, o? les Croates esp?rent revenir dimanche pour soulever enfin le mythique troph?e de la Coupe du monde.

“(Messi) ne me surprend pas, il a toujours ?t? comme ?a. ?a a toujours ?t? un gagnant et un orgueilleux”, a fait valoir lundi son s?lectionneur Lionel Scaloni. “Quant ? Modric, c’est un plaisir de le voir jouer. (…) Quand on aime le football, on est heureux de voir ces joueurs sur le terrain.”

Dans l’autre demi-finale, la France s’avance en “grande favorite” selon l’ancien attaquant br?silien Ronaldo. Les Bleus ont pour eux leurs stars et leur v?cu, qui doit leur ?viter de verser dans l’exc?s de confiance.

“On a assez d’exp?rience dans l’?quipe pour ne pas tomber dans ce pi?ge-l?. On sait que le Maroc n’est pas l? par hasard”, a not? le d?fenseur Rapha?l Varane.

Meilleure d?fense de la comp?tition (1 but encaiss?), l’?quipe marocaine fera tout pour aller au bout de son ?pop?e, dans une confrontation riche de symboles entre deux pays aux liens culturels et historiques tr?s forts, et sous les yeux du pr?sident fran?ais Emmanuel Macron.

“On vit un r?ve et on n’a pas envie de se r?veiller”, a r?sum? l’ailier international marocain Sofiane Boufal, n? ? Paris.

Un “r?ve” sur toutes les l?vres… mais aussi dans les pieds des joueurs, puisque la Fifa a annonc? dimanche que le dernier carr? du tournoi se jouerait avec un nouveau ballon, baptis? Al Hilm (“Le r?ve”, en arabe), avec des facettes d?cor?es de nuances bordeaux rappelant le drapeau qatari.

Jean DECOTTE/AFP