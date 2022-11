Mondial: Ronaldo encore plus dans l’histoire, entorse pour Neymar

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

D?j? meilleur buteur de l’histoire du football de s?lections, statut qu’il a confort? jeudi (il en est d?sormais ? 118 buts en 192 capes), il a ajout? jeudi un nouveau chapitre ? sa l?gende d?j? grande. Il croisera lundi prochain l’Uruguay de Suarez et Cavani, qui n’ont pas trouv? la faille face ? la Cor?e du Sud au cours d’un match alerte mais sans but.

Cristiano Ronaldo s’est montr? gu?re plus prolixe face ? la presse. “?tre le premier joueur ? marquer lors de cinq Coupes de monde, c’est quelque chose qui me rend tr?s fier”, a lanc? la star portugaise, 37 ans, auteur d’un but sur penalty contre le Ghana (3-2) lors du premier match du Portugal au Mondial-2022.

Il souffre d’une entorse ? la cheville droite, a annonc? dans la soir?e le m?decin de la f?d?ration br?silienne, Rodrigo Lasmar. “Nous devons attendre entre 24 et 48 heures pour avoir une autre ?valuation” de la gravit? de cette blessure et d’une ?ventuelle indisponibilit? du joueur, a-t-il ajout?.

Le ma?tre ? jouer des Auriverde, derniers en lice dans ce premier tour du Mondial, a ?t? remplac? ? la 80e minute du match remport? par le Br?sil 2-0, ?tant aussit?t chaussure droite et prot?ge-tibia et offrant aux objectifs des photographes l’oeuf de pigeon qui s’est form? sur sa mall?ole.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.