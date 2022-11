Mondial : une c?r?monie d’ouverture ? l’accent olympique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le coup d’envoi du match d’ouverture ?tait pr?vu ? 19h00 (17h00). Champion d’Asie 2019, le pays h?te s’entra?ne quasiment ? huis clos depuis six mois et ses matches de pr?paration, souvent sans public, laissent planer le doute sur son niveau avant d’entrer en sc?ne contre l’Equateur.

Situ? ? une cinquantaine de kilom?tres au nord de la capitale Doha et inaugur? le 30 novembre 2021, le stade Al-Bayt, d’une capacit? de 60.000 places, tient son nom des ‘bayt al sha’ar’, les tentes traditionnellement utilis?es par les populations nomades du Qatar et de la r?gion du Golfe.

Plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement ?taient pr?sents, au premier rang desquels le prince h?ritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, le roi de Jordanie, ou encore les pr?sidents palestinien Mahmoud Abbas, alg?rien Abdelmadjid Tebboune, ?gyptien Abdel Fattah Al Sisi, rwandais Paul Kagame et lib?rien, l’ancien footballeur George Weah, ainsi que Recep Tayyip Erdogan de Turquie.

Avant lui, plusieurs tableaux ont m?l? des ?l?ments culturels traditionnels de la P?ninsule arabique (dromadaires, danse folklorique ardah, tambours) et des r?miniscences des pr?c?dentes Coupes du monde de foot (mascottes, hymnes des Mondiaux et des ?quipes).

“Nous nous rassemblons ici comme une grande tribu.” “Avec de la tol?rance et du respect, nous pouvons vivre ensemble”… Devant des tribunes quasiment pleines, la c?r?monie a d?but? par cet ?change entre Morgan Freeman et Ghanim Al-Muftah, un jeune homme handicap?.

“Des personnes de races, de nationalit?s, de croyances et d’orientations diff?rentes se r?uniront ici au Qatar et autour d’?crans sur tous les continents”, a d?clar? l’?mir, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. “Qu’il est beau pour les gens de mettre de c?t? ce qui les s?pare pour pr?server leur diversit? et ce qui les unit en m?me temps.”

