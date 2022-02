Money Honey Mike, une vie non racont?e ? la g?n?ration d’apr?s

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Money Mike a fait ses d?buts, comme c’?tait la coutume ? l’?poque, avec le freestyle, la breakdance. <>, se rappelle Tchak qui l’a c?toy? au sein de Live Jam, structure mise sur pied en 2002, pour permettre au public d’assister ? la performance live des rappeurs, dont Money Honey Mike ?tait membre.

Suite ? la mort de Master Dji en 1994, Mario Bregard a initi? un concert d’hommage au Th??tre national. Les artistes ayant pris part ? l’?v?nement, dont Money Mike, ont fait front commun pour donner naissance un peu plus tard ? Original Rap Staff (ORG). En 2001, Jean Huberman Charles faisait aussi partie des fondateurs de ASRAP qui visait ? valoriser le travail des rappeurs, selon l’un des fondateurs, Peter Ronald Berlus.

Ce dernier pr?sente Money Honey Mike comme un mod?le de son ?poque. << Quand un jeune voulait faire du rap, il suivait Mike. Avec sa fa?on de s'habiller, de parler, il ?tait toujours dans un environnement hip-hop. Mike repr?sentait r?ellement ce qu'on appelait un MC. Son influence ?tait tellement ?norme que la radio Signal lui avait offert son antenne pour une ?mission sur son domaine. Au d?but des ann?es 90, il n'y avait pas trop de vid?oclips de rap krey?l. La sortie de <> en 1994 a fait un grand impact. Mike ?tait sorti du lot. Avec son groupe, il permettait aux rappeurs de comprendre qu’ils pouvaient r?aliser les m?mes oeuvres qu’ils voyaient ? la t?l?. Mike a influenc? toutes les couches sociales, notamment avec la parution du premier album d’ORS en 1997, o? il s’est impos? sur des titres comme <>, “? toi”, “Merci”, “Whose Style is this”, entre autres. C’?tait la fi?vre dans les m?dias >>, raconte Ronald Berlus, ancien membre de ASRAP, qui pr?sente Money Honey Mike comme le prince du rap krey?l dont il croit que Master Dji est le roi.

<>, se souvient Tchak.

Quant au rappeur de Rockfam, Pikan, Money Honey Mike est celui qui l’a pouss? vers le rap krey?l. <>, indique le mouchoir noir. <>, poursuit Pikan.

<>, avance Peter Ronald Berlus. Malgr? son succ?s et sa popularit?, Money Mike ?tait pourtant du genre discret, ? croire Tchak, son coll?gue ? Live Jam et ASRAP. <>, rench?rit Peter Ronald Berlus qui a travaill? avec Money Honey Mike ? ASRAP, aujourd’hui PDG de One million Recordz, manager de Trajik Daking et de Yizra’El Reggae Band.

La g?n?ration d’aujourd’hui conna?t peu Money Mike. <>

Malgr? son r?le cl? dans l’essor du rap krey?l, les jeunes d’aujourd’hui en g?n?ral et les jeunes rappeurs en particulier font preuve de peu d’attachement ? la personnalit? de Money Honey Mike, estiment ses cong?n?res. <>, soutient Peter Ronald Berlus.

<>, regrette Pikan. <>, explique Tchak. <>, tance Peter Ronald Berlus.

<>, fait remarquer Tchak. <>, annonce-t-il.