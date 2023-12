Montana rejette d’un revers de main le projet de cadre transitionnel pour Haïti du GPE de la CARICOM

​

Le groupe de Montana rejette d’un revers de main, le projet de cadre transitionnel pour Haïti du Groupe des Personnalités Éminentes de la CARICOM.

À travers un document portant les signatures de Magali Comeau Denis, Jacques Ted Saint-Dic, entre autres faisant la lecture critique en 11 points sur le “projet de cadre transitionnel pour Haïti” du Groupe des Personnalités Éminentes de la CARICOM aux protagonistes haïtiens, l’équipe de Montana dit confirmer que le GPE s’éloigne de sa mission de facilitateur des négociations entre les parties prenantes haïtiennes en présentant une proposition fermée qui reflète exclusivement la position d’un acteur pour lequel il prend fait et cause, en ignorant les positions exprimées par d’autres parties prenantes.

À travers ce document, l’équipe de Montana souligne que le GPE a fait le choix d’imposer de manière unilatérale, le premier ministre en place en renouvelant son mandat pour 18 mois en privant les parties prenantes haïtiennes de leur droit de débattre du rôle du Premier ministre dans la solution à cette crise. Toujours selon cette structure de l’Accord de Montana, le comportement du GPE invite les acteurs d’avoir des doutes de sa sincérité à faciliter une résolution à cette crise multiforme. “Le document est totalement muet sur la détresse de la population” a-t-il souligné.

En outre, le groupe de Montana précise que les propositions faites par le GPE à travers son document, telles que la Constitution d’un Conseil de Transition de 7 membres, un nouveau gouvernement en terme de pourcentage alloué au Premier ministre n’augurent d’aucun changement dans la situation actuelle et seraient un handicap à la coordination et à l’unité de l’équipe gouvernementale. “Le partage de gâteau est une porte ouverte à l’aggravation de la corruption actuelle et entraînera des conséquences néfastes sur le fonctionnement du gouvernement et l’organisation sereine du processus électoral”.

Entre temps, le parti Montana précise que le document demeure opaque quant à la démarche méthodologique qui lui a donné naissance et il demande à chacun de se ressaisir, en vue de se mettre non seulement à la dimension de cette crise catastrophique que vit le pays mais encore de se hisser à la hauteur de sa contribution à l’émancipation humaine.

Il faut souligner que ce mercredi 6 décembre 2023, le Groupe des Personnalités Éminentes de la CARICOM est rentré au pays en vue de contacter les acteurs haïtiens ereprendre les négociations sur le projet de cadre transitionnel pour Haïti qui a été soumis à l’examen des parties prenantes haïtiennes et cette mission prendra fin le 14 décembre prochain. Le GPE aura à rencontrer le jeudi 7 décembre, le Groupe du 21 décembre à 3 heures de l’après-midi. Le GPE va relancer les négociations le vendredi 8 au cours d’une réunion plénière entre toutes les parties prenantes à l’hôtel Montana. Est-ce que le GPE de la CARICOM avance tout droit vers un éventuel échec ?

