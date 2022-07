Montana r?pond ? Ariel Henry et Primature veut rencontrer tout le monde

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Parall?lement, Me Andr? Michel du Secteur d?mocratique et populaire, signataire de l’accord de la Primature, membre influent du gouvernement et membre de la d?l?gation gouvernementale pour les n?gociations a d?clar? au Nouvelliste : <>

Alors que le pays s’enlise dans une crise inou?e caract?ris?e par des cas de kidnapping, de massacres dans des quartiers populaires, de renforcement des groupes arm?s, d’inflation et de chert? de la vie, le Premier ministre et les membres de l’accord de Montana poursuivent tranquillement leur jeu de correspondances. Dans une lettre responsive ? Ariel Henry cette semaine, le BSA lui <>, lit-on dans la correspondance.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.