Montana se donne 15 jours pour trouver un accord avec Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste



Le Premier ministre Ariel Henry et Magali Comeau Denis, l’un des leaders de l’accord de Montana, se sont rencontr?s pour une deuxi?me fois le dimanche 15 mai dans le but de trouver un consensus politique sur la crise. Comme lors de la premi?re rencontre le mercredi 11 mai, Magali Comeau Denis a re?u Ariel Henry chez elle pour des discussions en t?te-?-t?te. Un document contenant les modalit?s du processus de n?gociations a ?t? remis au chef du gouvernement et l’?quipe de Montana se donne 15 jours pour trouver un accord avec le chef de la Primature…

Cette deuxi?me rencontre permettrait d’avancer un peu plus sur les principes des n?gociations, a confi? Jacques Ted St-Dic, membre du Bureau de suivi de l’accord de Montana. Intervenant lundi matin sur radio Magik 9, il a fait savoir que Magali Comeau Denis a remis un protocole de n?gociations ? Ariel Henry pour confirmation ou pour y apporter des modifications.

Ce protocole traite des points comme un environnement propice au dialogue, la dur?e, le lieu, l’agenda des n?gociations, qui va y prendre part, les observateurs, entre autres.

Il n’y aura plus de rencontres en priv?e chez Magali Comeau Denis, a pr?cis? Jacques Ted St-Dic, pr?cisant qu’il n’y aura pas non plus des rencontres dans la r?sidence officielle du Premier ministre comme ce fut le cas en f?vrier dernier. Les deux parties prendront en charge les co?ts financiers de l’endroit o? vont se tenir les n?gociations et <>, a-t-il soulign?.

Interrog? sur le point relatif ? un environnement propice au dialogue, M. St-Dic a indiqu? que pendant les n?gociations le gouvernement ne pourra pas modifier les structures de l’?tat comme la Cour de cassation, la formation du Conseil ?lectoral provisoire, l’Assembl?e constituante. L’accord de Montana exige aussi un minimum de s?curit? dans la zone o? se tiendront les n?gociations.

<> avec Ariel Henry, a annonc? Jacques Ted St-Dic. Selon lui, ce d?lai commencera ? partir de l’application des modalit?s de n?gociations soumises au Premier ministre Henry. <>, a-t-il affirm?, soulignant que le chef du gouvernement devrait se prononcer le lundi 16 mai sur les modalit?s des n?gociations qui lui ont ?t? soumises.

Questionn? sur le comit? de m?diation charg? de favoriser le dialogue entre les acteurs politiques compos? de monseigneur Og? Beauvoir de Religions pour la paix, Laurent St Cyr de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ha?ti (CCIH) et de Jean Robert Charles de la Conf?rence des recteurs, pr?sidents et dirigeants des universit?s et institutions d’enseignement sup?rieur ha?tiennes (CORPUHA), Jacques Ted St-Dic estime qu’il s’agit d’une action spontan?e de ces trois personnalit?s.

<>, a tanc? ce membre du Bureau de suivi de l’accord de Montana, qui n’a pas cependant, totalement rejet? l’id?e d’un comit? de m?diation.

Pour le moment, aucune date n’a ?t? encore fix?e pour la troisi?me rencontre avec Ariel Henry qui r?unira cette fois des membres du Bureau de suivi de l’accord de Montana et des signataires de l’accord du 11 septembre.

Notons que le Premier ministre Ariel Henry n’a pas encore communiqu? sur ses deux rencontres avec Magali Comeau Denis de l’accord de Montana.