Mort de Marion Génin : trois des quatre accusés condamnés à la perpétuité

Benoît de la Salle

Les protagonistes de l’affaire Marion Génin. • PHOTOS DR/ARCHIVES FRANCE-ANTILLES

C’est finalement au bout de six jours d’audience que le procès des quatre hommes accusés de la mort de Marion Génin s’est terminé vendredi dernier. Roger Hilaire, Dany Francis et Fabian Chérubin sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Roger Avril quant à lui écope d’une peine de 10 ans de réclusion criminelle.

«Adieu la vie, adieu l’amour, adieu les rêves…

Marion Génin a une date de naissance, mais pas de date de décès.

Elle dont on a fracassé le sourire à coups de pierre. Tuée par une

bande de quatre hommes… dont elle a été la chose sexuelle »,

plaide Me Cécile de Oliveira, avocate des parties civiles. Elle est

la première à prendre la parole pour les plaidoiries. Elle

représente la mère de la victime, restée en Bretagne pour raison

médicale, le père de Marion Génin, « un soldat de la vérité

mobilisé depuis le premier jour », les frères et la sœur de

l’opticienne de 36 ans, « plongés dans l’effroi de la Cour

d’assises », et le compagnon de la jeune femme,

« amoureux d’une ombre ».

« Venus semer la terreur »

Même si la famille et le compagnon de Marion Génin

ont pu découvrir le visage de deux des accusés, un seul leur a fait

face durant toute la tenue du procès.

Me Cécile de Oliveira regrette que trois accusés

refusent de s’expliquer, 14 ans après. « C’est une attitude

dans la continuité des faits commis. C’est du mépris et du cynisme.

Celui de quatre hommes qui ont agi ensemble, satisfaits de leur

butin et se prenant en photo. Des photos souvenirs d’une invasion

barbare. » L’avocate générale est plus précise dans le rôle de

chacun des accusés. « Ce quatuor est une bande organisée.

C’est-à-dire un groupe structuré qui perpétue des actes avec

préméditation. Ils s