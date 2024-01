Morts et blessés par balles recensés lors des affrontements entre gangs rivaux à Pernier

​

​

Des morts et blessés par balles ont été recensés lors des affrontements entre gangs rivaux à Pernier.

Situation de tension ce mardi 30 janvier à Pernier, plus précisément dans la localité de “Fatima”. Selon une source contactée par Juno7, cette situation de tension s’est installée après que des membres du gang 400 Mawozo ont envahi la zone. En revanche, le gang “kraze baryè” a riposté.

Toujours selon notre source, cette situation a causé la mort de plusieurs personnes et d’autres sont blessées. Par ailleurs, elle a précisé que bon nombre de résidents ont abandonné leur domicile pour se refugier à Pétion-Ville.

“Depuis vendredi dernier, le groupe 400 Mawozo tente d’envahir Fatima mais aujourd’hui, les membres de ce groupe armé l’ont fait et en voici le résultat” souligne-t-elle en accusant les autorités d’être les principales responsables. “Au jour le jour, nous envoyons des signaux afin que les autorités policières puissent venir à notre secours mais elles ne se soucient pas de nous” se désole notre source qui a laissé également son domicile pour ne pas être victime de ces affrontements.

À rappeler que selon les Nations Unies, plus de 4 700 personnes ont été tuées en 2023, soit plus du double de l’année précédente, et près de 2 500 autres ont été kidnappées. Plus de 300 000 personnes sont déplacées à l’intérieur du pays, vivant dans des familles d’accueil ou dans des abris de fortune ou en plein air, avec peu ou pas d’aide humanitaire.

À lire aussi :

Etats-Unis, Canada, Japon, Allemagne, ONU et l’UE réunis au sein du comité de pilotage du programme conjoint d’appui à la PNH