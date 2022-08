Mo?se Jean Charles menace les banques et demande le d?part d’Ariel Henry

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Intervenant ? l’issue de la manifestation, le leader de Pitit Dessalines menace de fermer les banques commerciales si le taux de change du dollar par rapport ? la gourde n’est pas inf?rieur ? 100 gourdes. Citant les noms des principales institutions bancaires du pays, Mo?se Jean Charles rend responsables les banques du pays de la mont?e vertigineuse du dollar par rapport ? la gourde… et l’assistance d’applaudir et de menacer: <> ? chaque nom de banque cit?.

Aux c?t?s du bicolore noir et rouge de Pitit Dessalines, les protestataires arboraient les drapeaux russes et chinois pour montrer leur d?saccord par rapport ? la politique de la r?publique ?toil?e face ? Ha?ti.

