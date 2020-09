Les temps ne sont pas cléments. L’ont-ils jamais été ? Évidemment, le furoncle est arrivé à maturité. La dégradation de l’environnement s’est accélérée. Il y a une atmosphère délétère qui perdure. Les nouvelles vont vite. Tout le monde est reporter et producteur d’informations grâce aux réseaux sociaux, l’on se perd dans les mots, les images et les sons. Il y a mille et une opinions qui se font concurrence tous les jours. Une course infernale au paraitre. La recherche à tout…