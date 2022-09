Mourir pour quelques gouttes d’essence dans une station-service

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les fonds en dollars inject?s par la BRH ne couvrent pas les besoins des compagnies p?troli?res. En temps normal, par mois, il faut deux commandes autour de 120 millions de dollars. Pour apaiser la situation, il faudrait commander beaucoup plus, a confi? ? Le Nouvelliste une source proche du secteur p?trolier. Ce vendredi, une source proche du minist?re des Finances a confi? que les techniciens travaillaient sur des <> de hausse des prix des produits p?troliers ? la pompe. En d?but de semaine, un communiqu? de la Primature qui faisait ?tat d’une rencontre avec des repr?sentants d’organisations de base et des associations de moto-taxi, a indiqu? <> du prix du carburant a ?t? discut?e.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.