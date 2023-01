Multa di 6 mil florin y 18 luna di prison exigi pa dentista trahando ilegal

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Manera DIARIO a anuncia diahuebs mainta e muher Venezolano A.M.S. (37) acompaña pa su abogado mr. Arendsz Marchena, a presenta dilanti Hues pa e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra dje. Fiscal ta haya cu A.M.S. tabata traha ilegal y a exigi 6 mil florin di multa y 18

luna di prison. Abogado mr. Arendsz Marchena ta haya e castigo exigi pa Fiscal dramatico. E no ta haya cu A.M.S. ta dentista falso y tampoco cu e tabata uza remedi no registra pa pashentnan.

Dentista falso: Fiscal a presenta cuater acusacion contra A.M.S. cu basicamente ta encera cu entre Maart 20129 y 6 November 2020, A.M.S. tabata traha como dentista y ortodontista ilegal na Aruba. Tambe ta acusa A.M.S. di tabata traha no higienico y tabata duna pashentnan remedinan sin cu e ta autoriza pa haci esaki.

Hues a cuminsa cu A.M.S. tabata traha sin cu e ta reconoci como dentista pa Salubridad Publico. Hues a bisa cu na Polis A.M.S. a declara cu e tabata traha como dentista y no tabatin diploma cu ta cumpli cu exigencianan di Aruba. El a bisa Hues cu e tin diplomanan Venezolano y cu na Maart 2019 el a bay Departamento di Salubridad (DVG) y duna esakinan pa haya reconocimento pero nan no a bis’e nada. Hues a remarca cu e hecho cu A.M.S. no a haya reconocimento, e no por traha. Hues a bisa cu e por a compronde cu A.M.S. no tabatin borchi y no tabata riba website. A.M.S. a splica Hues cu ta pashentenan di Venezuela tabata bin cerca dje. Door di e situacion di Covid, e ora ey e hendenan di Aruba tabata bin cerca dje.

Hues tabata kier sa con hendenan tabata yega cerca A.M.S. El a bisa Hues cu un tabata bisa otro. El a bisa cu e no tabata cobra y segun e hendenan por, nan tabata paga, mirando e situacion di Covid. El a bisa cu e hendenan cu a bin cerca dje ta hendenan cu conoce. Door di Covid, su casa Arubiano a keda sin trabao y el a hay’e den e situacion cu dos yiu, cu e mester a traha pa haya entrada.

Hues a haci preguntanan y por a compronde cu A.M.S. no tabata pone beugel pero si tabata ahusta nan pa hendenan ora cu esey tabata necesario. El a bisa cu e beugel tabata wordo poni door di otro dentistanan riba e isla. El a bisa cu diferente biaha el a bay cerca DVG pa check si el a wordo reconoci pero nada.

No cumpli cu standard: Hues a bisa cu e otro acusacion ta cu A.M.S. no tabata cumpli cu e standardnan exigi pa por traha. E lugar no tabata instala professional y no tabatin e medicamentonan apropia. Tampoco e tabata autoriza pa duna anestesia. Tampoco e tabatin aparato di sterilizacion y “rontgen”. Investigacion a mustra cu A.M.S. no tabatin administracion y no tabatin contacto cu dokternan di cas pa papia riba pashentenan cu e tabata atende.

A.M.S. a bisa Hues cu e tabata bisa e hendenan cu nan lo mester bay cerca nan dentista pa laga saca potret di nan diente y despues e lo por atende nan. El a bisa tambe cu pashentnan for di Venezuela y Colombia tabata bin cu nan potrent rontgen. Hues a bisa cu Inspeccion di Salubridad a bay cu Polis na e cas y e momento ey A.M.S. tabata atentiendo un persona sinta den un stoel cu no ta profesional. A.M.S. a bisa Hues cu e tipo di stoel ey ta loke ta usa na Venezuela pa ora ta move di un lugar pa otro. Hues a remarca cu segun Inspeccion di Salubirdad, esey no tabata desinfecta. A.M.S. a bisa cu e tabata hopi cauteloso cu desinfecta y steriliza. Fiscal a remarca cu e stoel cu A.M.S. tabata usa, ta stoel cu bo ta haya cumpra na cierto lugar riba Aruba.

No autoriza pa duna remedi: Hues a bisa cu e otro acusacion ta cu A.M.S. lo a duna remedinan pa calma dolor y anestesia siendo cu A.M.S. no tabata autoriza pa haci esaki. El a bisa Hues cu e pildernan tabata di dje pa su propio uso. El a splica cu e tabata bisa e pashentnan pa bay botica y cumpra pilder pa calma dolor. E anestesia e tabata usa riba e pashentnan.

No por permiti traha ilegal: Fiscal a bisa cu un persona cu ta duna tratamento medico, mester cumpli cu exigencianan di DVG. E aparatonan mester cumpli cu exigencianan y remedinan mester wordo duna via dokter di cas. El a bisa cu kehonan a drenta na Maart 2019 cu lo tin un consultorio dentista ilegal.

A haci control na un lugar y a constata cu A.M.S. tabata traha eynan. Despues na November 2020 a drenta otro keho cu lo tin dentista falso. A bay controla na e cas y a haya A.M.S. tratando hende. Fiscal a remarca cu apesar cu na 2019, A.M.S. a wordo avisa cu e no por trata hende na Aruba, tog el a sigui traha. Na opinion di Fiscal, un diploma di exterior mester wordo aproba pa Inspeccion di Medicina. A.M.S. tabata sa cu e mester sigui curso pa por wordo aproba y apesar di esey, e tabata traha.

E hecho cu den temporada di Covid a yuda hende, no ta un excusa. Fiscal ta haya cu A.M.S. tabata yuda hopi esnan ilegal riba isla. Esaki no por.

Pone Salubridad na peligro: Fiscal ta haya cu A.M.S. no tabata traha den forma higienico y no tabatin aparato di sterilizacion. Esaki ta pone salubridad publico na peliger. El a mustra cu un dentista a evalua e lugar y ta haya cu e lugar no ta cualifica. Fiscal a bolbe ripiti cu na 2019, A.M.S. a wordo avisa cu e no por traha sin tin autorizacion. Asina mes el a sigui traha scondi.

Fiscal a sigui bisa cu A.M.S. tabata usa remedinan cu no ta registra na Aruba. Ademas tin remedinan cu a caduca. El a remarca cu A.M.S. por bisa cu e pildernan ta pa propio uso pero unda a haya nan, esta den consultorio, ta pone bo pensa cu lo tabata duna hendenan pa dolor. Fiscal a bisa cu algo mas cu 1100 florin a keda confisca. Fiscal a pidi pa laga esaki keda confisca y tambe e remedinan. Investigacion ta mustra cu A.M.S. lo a atende 204 pashent.

Exigi multa y castigo combina: Fiscal a conclui cu A.M.S. tabata traha ilegal. El a exigi multa total di 6 mil florin of 10 dia sera. Pa loke ta e castigo, Fiscal ta haya cu mester manda un señal bon cla cu no ta permiti trahamento ilegal den salubridad.

Fiscal a menciona sentencianan na Hulanda pa hendenan cu tabata traha ilegal den salubridad pa hustifica su exigencia. El a exigi 18 luna di prison di cual 8 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 5 aña.

Defensa di abogado: Abogado mr. Arendsz Marchena a bisa Hues cu e ta haya cu por a persigui A.M.S. otro manera cu via Ministerio Publico.

El a mustra cu ley ta mustra reglanan cu mester atene na dje y cu A.M.S. a bay DVG pa haya aprobacion y no ta asina cu pasobra e no ta registra na Aruba e no ta un dentista y ortodontista. E abogado a bisa cu huridicamente no por pone reglanan contra A.M.S. pasobra e no a duna mal tratamento na ningun hende. E ta diploma na diferente Universidad na Venezuela y esakinan a wordo entrega na Inspeccion Medico pa haya aprobacion.

E abogado a sigui bisa cu e investigacion ta mustra cu A.M.S. tabatin tur e aparatonan pa por haci trabao di dentista of ortodontista. Ta bisa cu falta aparato di rontgen y un otro aparato. E ta haya cu mester declara A.M.S. liber di no tabata cumpli cu hygiene.

No tabatin remedi no-registra: E abogado a bisa cu ta cuestiona e hecho cu a haya remedinan na e cas, pero no tin ningun investigacion haci pa determina ki tipo remedi tabatin. A bay tras di e nombernan so. No tin ningun indicacion cu el a duna pashentnan remedinan.

E abogado a bisa cu e remedinan por haya facil na botica y pomp station na Aruba. E ta haya cu mester declara A.M.S. liber. Na opinion di mr. Arendsz Marchena, na April 2019, A.M.S., casa cu un Arubiano, a haci peticion pa registracion. E tabata bula bay Colombia y Venezuela pa trata pashentnan. Esey ta e lista di pashentnan cu a haya.

E pandemia Covid a afecta tur hende. Seramento di frontera a perhudica A.M.S. pa atende su clientenan den exterior. Esaki a causa cu A.M.S. a haci un eror di yuda hendenan na Aruba. E abogado ta haya cu Ministerio Publico por a sigui un procedura administrativo. E castigo exigi pa Fiscal ta dramatico. A.M.S. tin dos yiu chikito. El a mustra cu tin un dentista na Aruba cu ta desea pa A.M.S. bay traha cun’e.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 27 Januari 2023, lo tin sentencia.

NewsAmericasNow.com