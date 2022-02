Mus?e Gr?vin : Dany Laferri?re statufi?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’est une nouvelle page qui s’?crit dans l’histoire de Gr?vin qui f?te ses 140 ans cette ann?e, ce mardi 1er f?vrier. Il est ? peu pr?s 20 heures, lorsque le public commence ? s’amener sur le boulevard Montmartre du 9e arrondissement de Paris dans le d?cor ?poustouflant du c?l?bre mus?e pour assister ? l’intronisation du second ?crivain noir qui rentre dans les couloirs de Gr?vin apr?s L?opold Sedar Senghor. Acad?miciens, auteurs, artistes et personnalit?s de la vie politique et culturelle sont pr?sents. Parmi eux, Madame Amy Baker, ministre pl?nipotentiaire et chef de mission ? l’ambassade du Canada ? Paris, Josu? Dahomey, ambassadeur d’Ha?ti en France, Doudou Di?ne, rapporteur sp?cial de l’Onu.

La soir?e d?bute sur une distribution de livres. Des oeuvres de diff?rents auteurs sont offertes ? l’assistance. Une vid?o retra?ant le parcours majestueux de l’auteur de <> est diffus?e avant que Christine Orban, membre de l’acad?mie Gr?vin, prononce son discours poignant pour souhaiter officiellement la bienvenue ? l’effigie du membre de l’acad?mie ? Gr?vin. <>, prononce-t-elle avant de souhaiter la bienvenue ? l’immortel.

Les membres de l’acad?mie Gr?vin se r?unissent deux fois par an pour ?lire une ou trois personnalit?s d’apr?s une liste de nomin?s. Cette ann?e, ils accueillent Dany Laferri?re dans une posture singuli?re, un livre en main qu’il entend changer r?guli?rement.

Prenant place ? c?t? de son double sur sc?ne, le membre de l’Acad?mie fran?aise ne cache pas son bonheur. Le petit-fils de Da vit un grand moment. C’est avec beaucoup d’?motion qu’il inaugure son double de cire r?alis? parfaitement par Claus Velte. Avec un regard identique au sien, sans omettre l’expression du visage, la statue a un air si r?el. <>, s’exprime l’auteur, qui lit ensuite un extrait de cette oeuvre de Borges qui occupe ses mains au mus?e.

Dans la foul?e, les invit?s ont eu droit en avant-premi?re ? la nouvelle ?dition une du roman <> publi? chez Zulma, pour cette intronisation dans l’?ternit?, d’un homme du livre pas comme les autres.