Nancy Saint-L?ger pour la valorisation de la danse ha?tienne ? l’?tranger

Dans ce melting pot que repr?sentent les ?tats-Unis, la communaut? ha?tienne s’affirme de plus en plus, r?siste et ?crit sa propre histoire gr?ce au m?dium des arts. C’est le cas de la talentueuse danseuse et chor?graphe Nancy Saint-L?ger, fondatrice de la troupe de danse NSL, tr?s dynamique et appr?ci?e tant par les Ha?tiens que par les ?trangers ? travers ses prestations enflamm?es.

NSL, lanc?e en 2008 ? Miami, c’est d?j? une marque, un brand-name comme l’auraient dit les Am?ricains, une r?f?rence s?re et incontournable. Leur cinqui?me spectacle annuel au Complex Little Haiti du dimanche 16 janvier 2022 avec comme t?te d’affiche le vocaliste de haut calibre James Germain m’a permis de confirmer toutes ces notes de positivit? ? l’?gard de Nancy, qui a pris le temps et le soin de former ces danseuses n?es pour la plupart aux ?tats-Unis de parents ha?tiens, ex?cutant avec souplesse et profesionnalisme des pas de congo, de yanvalou, de contre-danse…. avec l’accompagnement magistral des percussionnistes de Rara Lakay (Donald, Emile, Azibe, Kiki…).

C’?tait un r?gal ? nul autre pareil de voir d?filer ces ravissantes danseuses (Fabiola Registre, Serena Chaudry, Oldine Pierre-Louis, Alberte Petit-Homme, Nedgine Pierre, Fabienne Souffrant, Alkeitha Carey), l’air fi?res et conqu?rantes, mettant en valeur notre riche foklore en terre ?trang?re, surtout dans le sud de la Floride, domin? par le paysage culturel latino-am?ricain depuis belle lurette.

En raison de la tr?s grande renomm?e, la troupe de danse NSL a ?t? choisie pour repr?senter Ha?ti en 2019 ? la campagne pr?sidentielle du repr?sentant du Parti d?mocrate Joe Biden. Des prestations salu?es en des termes positifs par les journaux am?ricains tels que Miami Herald et le New York Times.

Elle a ?t? aussi ? l’honneur dans l’une des chansons videoclipp?es <> du c?l?bre Dj am?ricain d’origine palestinienne Dj Khaled en collaboration avec la star barbadienne Rihanna et le chanteur am?ricain Bryson Tiller.

Le clip r?alis? en juin 2017 par l’Am?ricain Colin Tiley a ?t? nomin? au MTV video music awards dans trois cat?gories (Video of the year, best collabo et surtout best art direction). Il faut aussi mentionner leurs multiples apparitions dans les soir?es mondaines, les festivals, le superbowl (2020), les randonn?es culturelles ? travers toute l’Am?rique du Nord.

Selon Nancy, enseignante de profession, la valorisation de notre culture est un vrai sacerdoce. <>, a-t-elle d?clar? sur un ton optimiste, jovial ayant plein de projets fort int?ressants dans la t?te pour les ann?es ? venir pourvu que le ciel lui accorde encore la vie.

En ce sens, elle poursuit le travail d?j? effectu? par les compagnies de danse telles que Erzulie Dantor, Vivianne Gauthier, Odette Wiener, Artcho qui ont su porter bien haut le drapeau de la culture de chez nous sur les grandes sc?nes mondiales.

Elle est diplom?e en sciences de l’?ducation ? New York (pathologie) et pratique intens?ment la danse depuis plus de deux d?cades. Depuis l’ann?e 1994, elle s’est install?e d?finitivement dans le sud de la Floride o? elle a ?t? tour ? tour directrice de Sosyete Koukouy et d’Haitian Art and culture for the children (HACCHI).

Actrice, elle a fait une pr?sence remarquable dans deux films, Charlie’s Angels et surtout <> dont la grande premi?re s ‘est tenue en ai 2013 ? Little Haiti.