Nathaelle Chavenet explique les avantages du service financier mobile

Gerard Jeanty Junior (G.J.J.) – D’ou vient l’idee de permettre aux clients de MonCash de recevoir les transferts directement sur leur telephone via leur compte MonCash ?

Nathaelle Chavenet (N.C.) – MonCash rapproche les familles en Haiti depuis plus de dix ans, et ce, avec succes grace a sa plateforme pratique, securitaire et facile a utiliser. Apres l’experience que nous avons acquise en aidant les clients a gerer leurs fonds a l’interieur d’Haiti, nous avons saisi l’opportunite de mettre a profit ces connaissances et pour connecter nos clients avec la diaspora haitienne. Nous pensons que les familles et les amis doivent se sentir proches malgre les longues distances et doivent avoir la tranquillite d’esprit que quelque chose de si important, comme le transfert international d’argent, est toujours transparent, sur et securise.

C’est dans cet esprit que MonCash a decide de travailler avec PRISM Transfer, une societe haitienne de transfert de fonds, afin que les clients de MonCash puissent autoriser Prism Transfer a deposer des fonds directement sur leur portefeuille mobile depuis l’etranger. En recevant des transferts de fonds internationaux directement sur leur compte MonCash, nous aidons les clients a avoir :

– plus de commodite puisqu’ils n’ont pas a faire la queue pour la collecte d’argent;

– plus de securite car ils n’ont pas a se deplacer avec beaucoup d’argent liquide dans leurs poches.

G.J.J. – Comment MonCash va-t-il proceder pour notifier le client beneficiaire ?

N.C. – Une fois que l’expediteur a effectue la transaction avec l’une des societes qui permettent les transferts d’argent internationaux vers PRISM, il doit choisir MonCash. Le titulaire du compte MonCash recevra une notification par SMS indiquant que l’argent est sur son compte en precisant le numero de la transaction.

G.J.J. – Le compte du client beneficiaire sera-t-il credite immediatement des la reception du transfert ?

Une fois l’argent envoye, il sera disponible en quelques minutes. Chaque utilisateur recevra une notification des que l’argent sera disponible. Toutefois, pour proteger les donnees de nos clients, cette notification n’informera le destinataire que de la disponibilite de la transaction, mais pas du montant.

Les beneficiaires des transferts via MonCash vont-ils recevoir leur argent dans la monnaie du pays ou vit l’expediteur ?

En raison de la recente reglementation de la BRH, les beneficiaires recevront l’argent en gourdes.

G.J.J. – Les frais qui s’appliquent sur les transferts se chiffrent a combien d’argent ?

N.C. – L’expediteur prend en charge la plupart des frais lorsqu’il envoie de l’argent, il pourra voir quels frais s’appliquent en fonction de la societe avec laquelle il choisit d’envoyer l’argent. En outre, des frais de 1,50 $ sont obligatoires pour tous les envois de fonds internationaux a destination d’Haiti. Pour le destinataire, des frais seront appliques en fonction de l’utilisation qu’il fait de l’argent recu. S’il retire l’argent, les frais applicables dependent du montant retire et correspondent aux frais de retrait appliques par MonCash. Toutefois, s’il laisse l’argent dans son portefeuille, il pourra continuer a payer ses factures, recharger son telephone ou payer chez un commercant en scannant un code QR MonCash, tout cela gratuitement.

G.J.J. – Pour pouvoir recevoir des transferts le client doit elargir son compte MonCash. L’elargissement du compte MonCash, c’est quoi ? En quoi est-il necessaire ?

N.C. – Tout client qui souhaite recevoir des transferts de fonds de l’etranger doit avoir un full wallet, et pour le faire, il devra se rendre dans un magasin Digicel pour s’inscrire en fournissant une piece d’identite. Ceci nous permet d’identifier chaque client et ainsi limiter les cas de malfaisance. Car la lutte contre le blanchiment d’argent s’applique aussi a la monnaie electronique.

Nos procedures de verification initiale des clients sont rigoureuses, afin de ne pas laisser entrer les “mauvais acteurs” et ainsi exposer MonCash a des risques couteux de conformite et de reputation.

Nous utilisons l’approche KYC qui refere au processus de verification de l’identite du client pour eviter les risques potentiels associes aux crimes financiers tels que le blanchiment d’argent, le financement d’actes criminels ou toutes autres activites illegales en fournissant des informations precieuses sur les activites et les changements de mode de vie du client.

Le KYC est egalement requis par la BRH pour toute transaction monetaire internationale.

Donc, pour ouvrir un portefeuille complet (Full Wallet), le client devra se rendre dans un magasin Digicel pour s’inscrire et fournir une copie de sa piece d’identite valide.

G.J.J. – Quelqu’un qui a deja procede a l’elargissement de son compte MonCash au cours des derniers mois est-il capable de recevoir des transferts des maintenant ?

N.C. – Si un client est un utilisateur de MonCash Full Wallet, il doit passer par le processus KYC, qui est requis. Cependant, il devra accepter que PRISM Transfer depose l’argent sur son compte et c’est ce que nous appelons le processus d’acceptation.

Il y a trois facons de donner son accord:

– en composant le *202#, puis en selectionnant l’option 6;

– en allant sur l’application MonCash et en suivant le message d’acceptation sur l’ecran principal ;

– en reagissant au SMS interactif qui lui permet d’accepter l’opt-in.

Apres avoir suivi ces etapes, il lui suffit de dire a ses proches de lui envoyer des fonds.

G.J.J. – N’importe quel agent autorise de Mon Cash pourrait payer les transferts ?

N.C. – Pour l’instant, la seule option disponible est via le portefeuille Moncash.

G.J.J. – Pour le lancement, les utilisateurs qui recoivent un transfert d’argent international obtiendront du coup en recharge mobile 200 gourdes sur leurs comptes promotionnels. Cette promotion va durer combien de temps ? Un utilisateur recevra les 200 gourdes chaque fois qu’il recoit un transfert durant la periode ?

N.C. – Il s’agit d’une promotion de lancement pour une duree limitee. Nous voulons recompenser ceux qui essaient le service des le debut. Les clients recevront le credit bonus une fois le transfert d’argent international reussi, nous les invitons donc a en profiter.

G.J.J. – Vous avez un dernier mot ?

N.C. – MonCash est la methode la plus rapide et la plus pratique pour envoyer de l’argent a quelqu’un. Ce service est d’autant plus interessant, car un utilisateur qui a un compte a la Sogebank peut facilement transferer l’argent de son compte bancaire vers son portefeuille MonCash et l’argent qui est deja dans son portefeuille peut etre utilise a tout moment.

Ce service est le plus sur du pays puisque les gens n’ont pas besoin obligatoirement de faire usage de monnaie physique, ils n’ont pas besoin de transporter sur eux une grande somme d’argent. Les utilisateurs auront l’argent sur leur compte et pourront payer des articles et pour des services (factures, courses, vendeurs) avec leur compte MonCash et meme effectuer des transferts vers d’autres comptes.

Propos recueillis par

Gerard Jeanty Junior