Naufrage du bateau Métropole: 14 survivants et un cas de décès enregistrés selon un bilan provisoire de la Protection Civile

​

​

Naufrage du bateau Métropole: selon un bilan provisoire de la Direction Générale de la Protection Civile, 14 survivants et un cas de décès sont enregistrés.

Le bateau Métropole reliant les communes d’Anse-à-Pitres et Marigot a fait naufrage avec plusieurs personnes et des marchandises ce samedi 3 juin dans la matinée au large de Côte-de-Fer. D’après un bilan provisoire publié par les responsables de la Direction Générale de la Protection Civile, 14 survivants ont été trouvés, un cas de décès a été enregistré. La DGPC et la Croix-Rouge continuent les recherches afin de retrouver d’autres survivants. Dans la nuit du 2 au 3 juin, des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale et sur plusieurs villes de province causant des inondations dans certaines zones du pays.

En effet, le Délégué départemental du Sud’Est, Pierre Michel Lafontant, a confirmé pour Juno7 le naufrage du bateau. “Pour le moment nous n’avons pas encore fait un inventaire. Jusqu’à présent la pluie tombe à Jacmel”, a-t-il déclaré. “C’est un bateau qui a transporté plus de marchandises. On a recensé 14 rescapés et un cas de décès”,a-t-il ajouté.

Selon le Délégué départemental du Sud’Est, l’identité de la personne décédée est Wilner Charles, originaire de la commune de Côte-de-Fer.

Par ailleurs, selon des informations qu’il a reçues du Vice Délégué de l’arrondissement de Belle-Anse, Thervil Pierry Roosevelito, plusieurs endroits des communes de Belle-Anse et de Grand Gosier sont inondés.

Toutefois, les responsables de la Direction Générale de la Protection Civile ne sont pas en mesure de communiquer le nombre de passagers qui étaient à bord de ce bateau. “La Croix-Rouge et la Protection Civile sont actuellement mobilisées pour mener des opérations de sauvetage afin de retrouver d’autres survivants”, a ajouté la DGPC.

Des alertes reçues dans plusieurs villes du pays

Depuis ce matin, les pluies qui s’abattent sur la capitale et sur les villes de province ont causé des inondations notamment à Léogâne où la montée des rivières Rouyonne et Momance ont fait des dégâts considérables. Pour le moment, les autorités n’ont pas encore communiqué sur ce sujet mais des internautes ont signalé à notre rédaction l’ampleur des dégâts.

La Direction Générale de la Protection Civile d’Haïti dans un message publié sur son site internet avait annoncé l’ouverture de la saison cyclonique le jeudi 1er juin 2023.

Durant cette saison cyclonique, le nombre de tempête est passé de 12 à 17. 5 à 9 d’entre elles pourraient se transformer en ouragans, dont 1 à 4 pourraient être majeurs

En savoir plus:

RD: un bébé accroché aux grilles d’un camion de contrôle de l’immigration roulant sur la route défraie la chronique