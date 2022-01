Nazon et QRM ?limin?s, Johnny Placide conduit SC Bastia en huiti?me de finale

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? guichets ferm?s et dans un stade de Robert Diochon tout acquis ? sa cause, le Quevilly-Rouen M?tropole quitte la Coupe de France en seizi?me de finale, en se faisant sortir, le dimanche 2 janvier, par l’AS Monaco FC (3-1), malgr? la pr?sence des deux Grenadiers Duckens Nazon et St?phane Lambese.

Malgr? un tr?s bon d?but de match, Duckens Nazon a rat? de peu l’ouverture du score ; sa frappe a ?t? contr?e par le portier adverse. Le Quevilly-Rouen M?tropole a vu les Mon?gasques ouvrir le score par Wissam Ben Yedder. Ce dernier a transform? un penalty pour les siens (0-1, 25e).

Huit minutes plus tard, Kevin Volland (37e, 2-0) a doubl? la mise pour l’AS Monaco FC qui fait mainmise sur la rencontre. Avant la pause, sur une action de Duckens Nazon, Garland Gbelle sert dans un mouchoir Kalidou Sidib? qui r?duit le score pour le QRM (1-2, 43e).

Au retour des vestiaires, Kevin Volland a profit? d’une h?sitation de la d?fense pour ajuster le portier du QRM et corser l’addition ? (1-3, 58e).

Dans les arr?ts de jeu, le buteur du QRM, Kalidou Sidib?, s’est fait expulser et a tu?r tout espoir de voir le Quevilly-Rouen M?tropole revenir dans la rencontre.

La belle aventure de nos Grenadiers, entre autres, Duckens Nazon et St?phane Lambese, a pris fin au stade des seizi?mes de finale. Rendez-vous en championnat le week-end ? venir pour le QRM et nos compatriotes.

Parall?lement, pour sa premi?re rencontre de l’ann?e 2022, le Sporting Club Bastia s’offre le Clermont Foot 63 (Ligue 1) en seizi?me de finale de Coupe de France. Titulaire une fois de plus, le portier international ha?tien Johny Placide s’est offert un nouveau clean-sheet.

Le capitaine des Grenadiers a disput? les 90 minutes et le temps additionnel de cette rencontre remport?e (2-0) par le Sporting Club Bastia face ? Clermont Foot 63. Il en a donc profit? pour signer un nouveau clean-sheet, apr?s celui r?alis? en championnat le week-end ?coul? contre Rodez Aveyron F (0-0).

Not? 7, 2 par nos confr?res fran?ais, Johnny Placide a r?ussi ses deux sorties et sauv? un ballon pour son ?quipe, domin?e en possession de balle par Clermont Foot 63 et il a r?ussi ? d?gager deux ballons. Pour le reste, Johnny Placide a touch? 29 ballons, r?ussi 13 passes (65%) et effectu? 18 passes en profondeur.

Impayable et imperm?able dans les buts, Johnny Placide, qui avait pris le temps de disputer son premier match avec l’?quipe du SC Bastia, est en train de montrer toute l’?tendue de son talent.

La belle aventure du SC Bastia en Coupe de France continue. Bien qu’elle soit domin?e par le Clermont Foot 63 (avec 62% de possession de balle), la formation de SC Bastia a fait preuve de r?alisme devant les buts, en inscrivant deux buts pour mettre k.o son adversaire du jour, malgr? son statut de Ligue 1.

Sur une passe de Stephen Quemper, Benjamin Santelli (25e, 1-0) ouvre le score pour les locaux qui font preuve de solidarit? et de solidit? en d?fense, repoussant les assauts r?p?t?s de Clermont. ? la mi-temps, le SC Bastia a l’avantage du score (1-0).

? la reprise, les co?quipiers de Johnny Placide, qui a repouss? les 4 tentatives de Clermont, dont un arr?t d?cisif, allaient marquer un second but par Antony Robic (70e, 2-0) sur un service de Benjamin Santelli, auteur lui aussi d’un tr?s bon match.

Sur l’ensemble de la rencontre, le SC Bastia montre qu’il m?rite de s’imposer avec 26 tirs au total : 17 non cadr?s, 9 cadr?s. Il faut croire que Johnny Placide, avec des prestations de haut niveau, a de fortes chances de devenir le portier titulaire de SC Bastia, 18e avec 20 points au classement de Ligue 2 BKT.