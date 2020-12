Les Brooklyn Nets, portés par leur duo de star Kevin Durant/Kyrie Irving enfin opérationnel et performant, 48 points à eux deux, ont aisément battu (125-99) Golden State où seul Stephen Curry a surnagé, mardi en ouverture de la saison NBA. Absent des parquets depuis un an et demi, après sa rupture d’un tendon d’Achille en match des finales 2019 perdues avec Golden State contre Toronto, Durant a réussi son grand retour dans une rencontre officielle, après de bonnes dispositions af…