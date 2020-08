Les Toronto Raptors, tenants du titre, ont battu pour la troisième fois d’affilée les Brooklyn Nets 117-92 vendredi dans la bulle d’Orlando et ne sont plus qu’à un succès du deuxième tour des play-offs de NBA. Pascal Siakam a été l’homme du match pour les Raptors avec 26 points, 8 rebonds et 5 passes décisives. Fred VanVleet a ajouté 22 points grâce à son adresse à trois points (6/10) à l’image de son équipe (47,8% de réussite derrière l’arc). Serge Ibaka a marqué 20 points et pr…