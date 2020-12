LeBron James et Anthony Davis, qui ont conduit il y a deux mois les Los Angeles Lakers à la victoire finale en NBA, ont repris le chemin des parquets mercredi soir, lors de la victoire de leur équipe face aux Phoenix Suns 112-107, en match de pré-saison. James, qui a marqué 11 points, effectué deux rebonds et réalisé deux passes décisives durant les 15 premières minutes du match, et Davis (10 points, 4 rbds en 18 minutes) ont ensuite tous les deux été laissés au repos. …