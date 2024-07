Nenel Cassy demande au gouvernement de prendre des mesures pour rétablir la sécurité sur le territoire national

L’ancien sénateur Nenel Cassy demande au gouvernement de prendre des mesures draconiennes pour rétablir rapidement la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

À travers un communiqué publié ce dimanche 14 juillet 2024 par son bureau de communication, l’ex-sénateur des Nippes, Nenel Cassy condamne fermement les activités criminelles qui sévissent dans le pays depuis près de cinq ans. En ce sens, il demande au gouvernement en place de prendre des mesures pour rétablir rapidement la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

Tout en réaffirmant son engagement à soutenir toutes les démarches visant à restaurer l’ordre et la sécurité, Nenel Cassy souligne qu’il est crucial que cette lutte ne soit pas politisée. “Le moment exige de l’union et la mise de côté de nos différends pour le bien de notre nation. Je garantis à la population, en particulier à mes partisans, que je ne participerai pas à des débats stériles et inutiles qui ne profiteraient qu’aux criminels terrorisant nos familles” peut-on lire dans ce communiqué.

L’ex-parlememtaire précise que son silence et son recul sont une tentative pour apaiser les tensions et son combat pour des valeurs fondamentales telles que la lutte contre la corruption et l’impunité, la souveraineté nationale, la tenue d’une conférence nationale et le rétablissement de la sécurité mais ce comportement lui a attiré de nombreux ennemis a précisé ce communiqué.

“Actuellement, je ne suis pas impliqué dans le partage du pouvoir ou des responsabilités, notamment au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Que cela soit bien clair pour tout le monde !” a-t-il souligné.

Photo: Ody Bien-Eugène