N’entrez pas, Wrong Way

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ceux qui avaient connu les rues de nos villes avec des panneaux de signalisation doivent se rappeler ce panneau qui disait <>. Cette interdiction d’entr?e concernait les rues ? sens unique. Aux ?tats-Unis, ? la place du panneau <>, on sait voir <> pour indiquer aux automobilistes que la voie en question est sans issue et qu’il s’agit d’une impasse.

Ariel Henry s’appr?te ? entrer dans une impasse le lundi 10 janvier prochain. S’il franchit le Rubicon malgr? les multiples alertes de voix autoris?es de la soci?t?, il va forcer la porte et s’engouffrer dans une impasse de laquelle ses mauvais conseillers, parmi les pontes de l’ancienne opposition ? Jovenel Mo?se, qui l’encouragent dans cette voie, ne pourront pas le tirer.

Ariel Henry se veut une copie en double de Jovenel Mo?se, en cherchant le conflit o? il ne s’y trouve pas.

Le pr?sident assassin? voulait ?tre un homme fort qui n’en faisait qu’? sa t?te. Il pensait que les routes et les voies dangereuses de la menace ?taient ? sens unique et qu’il d?tenait le monopole des agressions contre ses opposants et ses ennemis. De la <> au <> qui passerait par-dessus ceux qu’il mena?ait, du <> qui devrait mettre de c?t? ceux qui lui faisaient face et ? qui il avait coup? certains avantages, il n’avait pas vu venir l’immense complot qui devait lui enlever la vie… On dirait qu’assis sur certains pi?destaux qui auraient d? augmenter la port?e de notre vue, on s’assied au contraire sur notre vision, pour notre perte et notre malheur.

Ce qui est aberrant dans ce nouveau chapitre de la politique en Ha?ti, c’est que ceux-l? qui poussent Ariel Henry dans le gouffre sont ceux-l? m?mes qui reprochaient ? Jovenel Mo?se les m?mes tentations autoritaires qui sont la tendance animant l’actuel pouvoir dont ils sont les tenants.

Le mandat du tiers du S?nat restant ne peut faire l’objet d’aucune erreur de calcul. Il ne s’agit pas de savoir si les s?nateurs sont utiles ou pas. Ce dont il s’agit, c’est une r?alit? incontournable. Les ?lections au cours desquelles ces s?nateurs ont ?t? ?lus sont parmi les rares de la p?riode de transition vers la d?mocratie ? avoir eu lieu ? temps. Les s?natoriales avaient lieu le 20 novembre 2016 pour le premier tour et le 29 janvier 2017 pour le second tour. Ces s?nateurs avaient un mandat de six ans. Ils ne faisaient pas l’objet de la discussion des ?lus pr?c?dents concern?s par l’harmonisation du temps ?lectoral et du temps constitutionnel.

Le 13 janvier 2020, Jovenel Mo?se dit constater la caducit? de la Chambre des d?put?s et la fin du mandat de 10 s?nateurs. Cela avait ?t? une d?cision erron?e et autoritaire, les s?nateurs en question avaient un mandat valide jusqu’en janvier 2021. Le pr?sident de la R?publique, ce faisant, offrait des arguments ? ses contempteurs pour lesquels, au regard du m?me article 134-2 ?voqu? pour chasser les s?nateurs, le mandat de Jovenel Mo?se prenait fin le 7 f?vrier 2021.

Nous savons toute la mobilisation faite autour de cette question par l’ancienne opposition au pouvoir aujourd’hui avec Ariel Henry. Jovenel Mo?se, au 7 f?vrier 2021, est pr?sent? dans l’opinion publique comme un pr?sident de facto et d?s lors, toutes les options ?taient bonnes pour le discr?diter.

Quelle est cette obsession de renvoyer les s?nateurs dont le mandat est valide jusqu’au deuxi?me lundi de janvier 2023 avant terme? En quoi la pr?sence des S?nateurs qui ne tiennent pas s?ance, qui sont inactifs, peut-elle faire ombrage au pouvoir branlant du Premier ministre de facto ?

L’une des exigences de la communaut? internationale depuis plusieurs ann?es c’est la tenue d’?lections pour renouveler nos institutions d?mocratiques. Le Parlement doit ?tre renouvel? pour que de nouveaux d?put?s viennent y si?ger, le S?nat a besoin d’?tre compl?t? aux deux tiers de ses membres, les municipalit?s sont dirig?es ill?galement par des agents int?rimaires de l’ex?cutif, les autres collectivit?s territoriales doivent ?tre prises en charge par de nouveaux membres. Paradoxalement, les dix s?nateurs, les seuls ?lus qui maintiennent en vie le pouvoir l?gislatif ignor? royalement par l’ex?cutif depuis le 13 janvier 2020, est dans le collimateur du pouvoir tenu par un Premier ministre non issu d’aucun processus ? onction du vote l?gitime de la population.

En Ha?ti, trop souvent, c’est le monde ? l’envers. Ariel Henry qui est Premier ministre par combinaison, n’a aucun pouvoir pour mettre fin avant terme au mandat des s?nateurs. Le Parlement est un pouvoir ?lu ind?pendant. Les tenants de l’ex?cutif, qu’ils soient pr?sident ou Premier ministre, ne peuvent pas r?voquer les parlementaires. La Constitution ha?tienne reconnait trois pouvoirs s?par?s ind?pendants dans leurs pr?rogatives (articles 59 ? 60-2 de la Constitution).

Le terme combinaison du paragraphe pr?c?dent s’explique du fait qu’? l’assassinat du pr?sident Jovenel Mo?se, le 7 juillet 2021, il n’y a eu aucun recours possible aux articles 148 et 149 de la Constitution amend?e, pr?voyant le mode de remplacement du chef de l’?tat en cas de vacance pr?sidentielle. Jovenel Mo?se, un peu plus de quarante heures avant son abominable assassinat, avait d?sign? Ariel Henry pour remplacer Claude Joseph qui a eu trois termes cons?cutifs d’un mois comme Premier ministre int?rimaire, au regard de l’article 165 de la Constitution. Claude Joseph ?tait un Premier ministre remplac? le 7 juillet 2021 quand on a assassin? le chef de l’?tat. Il a fait marche arri?re pour se projeter au pouvoir assum? de fait. Le feuilleton de l’assassinat du pr?sident qui le ciblait depuis un reportage de la chaine Caracol en Colombie l’a mis en mauvaise posture et ce sont les tuteurs du Core Group qui ont r?activ? la carte Ariel Henry qui avait l’aval de ses amis de la classe politique, majoritairement partie int?grante de l’ancienne opposition ? Jovenel Mo?se.

Au Cap-Ha?tien, il y a un quartier appel? <>. Si Ariel Henry s’attaque de fait au mandat du tiers du S?nat, il y a de fortes chances qu’il soit entr? dans ce quartier de la belle ville du Cap. Il aura suivi les traces de l’autoritarisme qui a caract?ris? les cinq mois suppl?mentaires que Jovenel Mo?se s’est donn?s au pouvoir, d?cision qui lui a ?t? fatale…

Cet ?ditorial a ?t? lu initialement sur Radio IBO 98.5 FM St?r?o le vendredi 7 janvier 2022 ? l’?mission Questions-R?ponses.

H?rold Jean-Fran?ois