Nesmy Manigat, invité spécial d’une réunion de haut niveau des ministres et parlementaires du G-7

​

​

Le ministre Nesmy Manigat a participé en tant qu’invité spécial d’une réunion sur l’éducation de haut niveau des ministres et parlementaires du G-7.

Le titulaire du MENFP, Nesmy Manigat, a participé ce jeudi 30 mars, aux côtés du ministre d’éducation d’Ethiopie et du ministre du développement du Royaume-Uni, à une réunion de haut niveau pour présenter à des parlementaires des pays du G7 l’urgence éducative, en préparation du sommet du G7 au Japon en mai 2023.

Lors son intervention, le ministre de l’éducation nationale a rappelé que le système éducatif haïtien fait face aux conséquences de 3 pandémies : la Covid-19, les crises socio-politiques et la désertion des enseignants qualifiés, sans oublier les impacts de plusieurs catastrophes naturelles notamment le séisme de 2010. « Au total, 190 jours de classes ont été perdus par la majorité des élèves haïtiens entre septembre 2019 à aujourd’hui, soit l’équivalent d’une année scolaire entière », a-t-il indiqué.

M. Manigat a souligné également qu’en dépit de tous ces défis, le gouvernement haïtien ne baisse pas les bras et adresse avec les moyens disponibles, les problèmes liés à ces urgences ainsi que les exigences de la transformation de l’école. « À travers une mobilisation communautaire et l’appui de plusieurs partenaires, nous relançons graduellement les cours dans les écoles situées dans les quartiers précaires avec un programme spécial de récupération et d’accélération des apprentissages », a-t-il fait savoir.

Le ministre Manigat a demandé aux ministres et aux parlementaires du G-7 présents à cette réunion de promouvoir l’inclusion de l’éducation globale à l’ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, tout en suggérant aux États membres de donner suite à l’engagement pris dans le cadre de la Déclaration du G7 de 2021, y compris en faveur d’un GPE entièrement financé.

C’est une occasion pour ces autorités, soutient le professeur Manigat, de redonner espoir à des millions de jeunes exposés à des violences politiques, à l’abandon scolaire ou qui n’ont tout simplement pas encore eu accès à l’école. « 124 millions d’enfants et d’adolescents, dont environ 300 000 en Haïti, rêvent ainsi à travers le monde de pouvoir se retrouver à l’école », a rappelé M. Manigat.

« Nous continuons de compter sur votre engagement, en particulier pour l’éducation des filles, pour qu’il soit permis à cette génération de récupérer non pas seulement jours de classes perdus, mais surtout l’espérance en un futur meilleur à travers une école transformée qui promeut les valeurs d’un monde plus inclusif, sans guerre et une planète en bien meilleure santé », a-t-il déclaré en guise de conclusion.

En savoir plus:

L’ambassadeur du Canada en Haïti lance une alerte contre la délivrance de visas à travers une loterie