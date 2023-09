Nesmy Manigat, parrain de la promotion Joseph C. Bernard de l’Université Publique de la Grand’Anse

​

Le ministre de l’Éducation nationale Nesmy Manigat est le parrain des 67 licenciés en sciences de l’éducation de l’université publique de la Grand’Anse.

L’université Publique de la Grand’Anse a organisé le dimanche 24 septembre 2023, à Cascade Club, sa première cérémonie de collation de diplômes pour 68 pédagogues. Le Ministre de l’Éducation nationale Nesmy Manigat et madame Rose Emmeline Raphaël ont été respectivement parrain et marraine de la promotion baptisée Joseph C. Bernard. Le titulaire du MENFP a profité, en marge de la cérémonie pour rencontrer Léonce Maurice, ce centenaire très connu à Jérémie.

Lors de cette cérémonie deux catégories d’étudiants ont été gradués en administration scolaire et en science, vie, terre et environnement. Dans son discours, Nesmy Manigat s’est dit content en raison du choix de l’université de proposer l’option science, vie, terre et environnement aux étudiants. “Dans le cadre de la réforme du curriculum du nouveau secondaire, c’est une des séries qui a besoin plus d’enseignants qualifiés”, a-t-il dit.

De concert avec d’autres recteurs des universités publiques du Grand Sud, le MENFP a décidé de l’aménagement d’un éco système, c’est-à -dire un pôle de formation en agroécologie. “Tous les étudiants finissants en sciences de l’éducation, sciences agricoles auront le privilège de renforcer le personnel administratif et académique du lycée technique agricole que nous mettons en place. Un a été inauguré dans les Nippes, un deuxième sera mis en place dans les Cayes et nous envisageons un troisième dans la Grand’Anse”, a expliqué Nesmy Manigat.

Cette cérémonie a été réalisée sous le leadership de Jean Rony Medy, recteur de l’université publique de la Grand’Anse. Nesmy Manigat a félicité la lauréate de la promotion, en l’occurrence Repentita Félix. “Malgré les nombreuses difficultés, les nouveaux licenciés en sciences de l’éducation à l’université publique de la Grand’Anse n’ont pas découragé. En tant que parrain, je suis content avec la marraine Rose Emmeline Raphaël de remettre à Repentita Félix le diplôme et la plaque d’honneur de la 1er lauréate ainsi qu’à Philippe Viliome en tant que troisième lauréat.”

Par ailleurs, Nesmy Manigat avait rencontré le centenaire Léonce Maurice avec qui il a discuté. “Toujours un plaisir de recevoir les conseils de Léonce Maurice, ce jeune homme de 102 ans et de discuter avec lui de l’avenir des jeunes en marge de la cérémonie de graduation des finissants en sciences de l’éducation de l’université publique de la Grand’Anse à Jérémie”, a déclaré le ministre sur son compte X.

