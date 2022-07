Nesmy Manigat rencontre son homologue fran?ais Pap Ndiaye au terme de son s?jour ? Paris

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les derniers participants au pr?-sommet sur la transformation de l’?ducation, — deux chefs d’Etats et plus de 150 ministres –, quittent Paris ce week-end. Et se donnent rendez-vous en septembre prochain ? New York, en Am?rique, pour le Sommet, au-del? des rencontres particuli?res. Avant de rentrer en Ha?ti, Nesmy Manigat a rencontr?, vendredi, son homologue fran?ais Pap Ndiaye. “On a pass? en revue les projets en cours, notamment le projet d’appui ? la r?forme curriculaire du 3e cycle de l’?cole fondamentale. On a trouv? que c’?tait un projet important, il fallait am?liorer le projet pilote en ce sens. On s’est attard?s davantage sur les opportunit?s qu’on doit donner ? la jeunesse, en passant par l’extension du projet actuel concernant la coop?ration sur la formation technique, professionnelle”, a confi? Nesmy Manigat au Nouvelliste.

<>, a soulign? le ministre, qui a profit? de ce pr?-sommet pour “renforcer ses liens avec ses diff?rents partenaires” au niveau des programmes d’urgences et de r?formes. Entre autres, Nesmy Manigat a, au cours de ses diff?rentes rencontres, ?voqu? un accompagnement dans la mise en oeuvre d’une politique ?ducative multilingue bas?e sur la langue maternelle, la mise en oeuvre du secondaire technique et professionnelle, l’?ducation ? la citoyennet?, au d?veloppement durable…

A sa participation ? ce pr?-sommet sur la transformation de l’?ducation, le ministre s’est fait accompagner du directeur du Coll?ge Catts Pressoir, Guy Etienne, et du directeur g?n?ral de l’Office national de partenariat en l?ducation (ONAPE), Herv? Boursiquot. <>, a expliqu? M. Boursiqot. Selon lui, l’ONAPE <>.

<>, a ajout? Herv? Boursiquot qui, ? l’instar de son ministre de tutelle, quitte Paris, avec un meilleur carnet d’adresse. Avec une coop?ration qui sera davantage renforc?e, davantage orient?e.

L’essentiel pour tous est de mettre l’?ducation au coeur des priorit?s. Un devoir pour tous les pays. Une urgence mondiale.