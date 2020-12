La région de New York a perdu quelque 70.000 habitants en net entre début janvier et début décembre, selon une étude publiée mardi, qui évalue à 34 milliards de dollars la baisse de revenus correspondante. Depuis le début de la pandémie, des milliers de ménages aisés se sont installés en banlieue de New York, voire beaucoup plus loin, jusque dans le Vermont ou la Pennsylvanie. Selon le cabinet de recueil et d’analyses de données liées à la mobilité Unacast, environ 3,5…