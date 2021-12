New York Times et Washington Post braquent leur projecteur sur l’assassinat de Jovenel Moise

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Maria Abi-Habib, journaliste du New York Times, a realise une enquete fleuve sur un mobile possible de l’assassinat du president Jovenel Moise. <>, a ecrit Maria Abi-Habid, citant le temoignage de Mme Martine Moise, affirmant que les assassins colombiens qui ont fait irruption dans sa chambre, dans la nuit du 6 au 7 juillet, etaient venus chercher un document. <>, avaient dit ses assassins au bout d’un moment avant de prendre la fuite, avait confie la premiere dame Martine Moise au NYT. <>, a indique le New York Times. Selon NYT, Jovenel Moise, dans le cadre de l’elaboration de cette liste, avait instruit ses assistants de ne pas faire de quartier. <>, d’apres le New York Times qui affirme que l’une personnalite centrale de cette liste est Charles <> St Remy, beau-frere de l’ex-president president Michel Martelly.

<>, a indique le NYT. M. Moise, selon ses conseillers, <>.

<>, lit-on dans cette enquete du NYT, soulignant que <>. Le NYT a soutenu que M St Remy etait un associe de M Moise. <>, a affirme le New York Times.. <>, selon NYT.

<>, a indique cet article du New York Times. << Des autorites policieres haitiennes et d'anciens officiers de la D.E.A. qui ont recemment travaille en Haiti affirment qu'il est toujours considere comme etant l'un des plus puissants trafiquants de drogue du pays. Sous la presidence de son beau-frere, M. Saint-Remy exercait une enorme influence. Il exigeait souvent que les meilleurs permis et contrats lui soient attribues, notamment des permis d'exportation d'anguille, selon des responsables du gouvernement de M. Martelly. Lorsque ses exigences n'etaient pas satisfaites, il pouvait devenir violent : en 2015, M. Saint-Remy a agresse un ministre de l'Agriculture qui avait delivre un contrat sans son accord, une altercation rapportee dans la presse locale et confirmee par un ancien ministre du gouvernement. Comme l'emprise de M. Saint-Remy sur le commerce de l'anguille se renforcait, M. Moise avait decide de se retirer du secteur et de se concentrer sur Agritrans, une plantation de bananes pres de sa ville natale. << Mon pere disait que la famille Martelly s'etait accapare le commerce de l'anguille et qu'il etait difficile d'y acceder", se rappelle Joverlein Moise, fils du president assassine. Selon le NYT, l'arrestation de Woodly Etheard alias Sonson La Familia a marque une deterioration des rapports etre M Moise et MM Martelly et St Remy. << A la mi-mai, les forces de securite dominicaines arretent Woodley Etheart, aussi connu sous le nom de Sonson Lafamilia, un proche ami de M. Martelly et de M. Saint-Remy. Quand il etait president en 2015, M. Martelly avait soutenu M. Etheart quand il avait ete arrete pour kidnapping.Cette annee, toujours sous le coup d'un mandat d'arret, M. Eheart a generalement fait profil bas. Mais d'apres un haut responsable dominicain, en mai dernier, M. Martelly et lui se sont pris en photo en train de faire la fete a Saint-Domingue, capitale de la Republique Dominicaine, et les ont publiees sur les reseaux sociaux.

Le lendemain,des forces dominicaines arretaient Mr Etheart, et l’extradaient vers Haiti. M. Moise etait aux anges, d’apres ses conseillers. Le telephone du president sonnait sans discontinuer, inonde d’appels de M. Martelly et de M. Saint-Remy, mais il refusait de repondre, selon un proche ami et conseiller presidentiel.

“Sonson Lafamilia est tres proche de la famille Martelly,” explique Joverlein, le fils de M. Moise. “Il est possible que Martelly ait percu son arrestation comme un manque de respect, que mon pere etait un traitre et trahissait la famille Martelly.”, lit-on dans cet article du New York Times qui peint une toile d’araignee, un Jovenel Moise sous controle, <>, a dit l’epouse de Martelly, Sophia St Remy, frere de Charles <> St Remy, selon Esther Antoine, collabatrice de Jovenel Moise, citee par New York Times. << En prenant ses fonctions, M. Moise s'est vite rendu compte que le controle etroit exerce par M. Martelly et sa famille durant la campagne s'etendait jusqu'a sa securite personnelle, d'apres les temoignages de plusieurs responsables.M. Moise a ainsi herite de Dimitri Herard, un membre essentiel de la force de securite presidentielle de M. Martelly, devenu chef de l'unite de police charge de la protection du palais presidentiel de M. Moise. M. Herard etait egalement suspecte de trafic de drogue. En 2015, un cargo battant pavillon panameen avait accoste a Port-au-Prince avec 1 100 kilos de cocaine et d'heroine a son bord. M. Herard a ete vu ordonnant a des policiers en uniforme de charger la drogue dans des vehicules, avant de partir a toute vitesse avec ces derniers, selon un temoin et Keith McNichols, un agent de la D.E.A. stationne en Haiti qui a mene l'enquete sur la disparition de la cargaison de drogue. Mais M. Martelly a protege M. Herard des questions des enqueteurs dans le cadre de l'affaire, selon un ancien fonctionnaire des Nations Unies.

M. Moise se mefiait profondement de M. Herard, d’apres plusieurs conseillers presidentiels et un diplomate international confident du president. A au moins une reprise, disent-ils, M. Herard a ete surpris en train d’espionner le president pour le compte de M. Saint-Remy, l’informant de l’identite de ceux que le president rencontrait >>.

<< En janvier, poursuivi le New York Times, M. Herard passe commande d'environ 260 armes provenant de Turquie — dont des carabines M4 et des armes de poing — en la mettant sur le compte du palais presidentiel, d'apres Mr. Fortune et un ancien responsable de la securite. Ils expliquent qu'au lieu de fournir ces armes a sa propre unite, M. Herard en a vendu la plupart a des gangs et a des entreprises.

“Quand Moise a eu vent de la commande d’armes par Herard, il n’etait pas surpris — il etait terrifie,” raconte M. Fortune au New York Times qui indique que l’actuel Premier ministre Ariel Henry, est un allie de Martelly. M Henry s’est entretenu au telephone avec Joseph Felix Badio, l’un des suspects recherches dans l’assassinat du president Jovenel Moise. <>, selon le NYT. <>, a indique le NYT.

<< M. Dorce n'a pas repondu a une liste de questions pour cet article. M. Martelly est actuellement a Miami, ou il reside, et envisage une nouvelle campagne presidentielle, selon ses associes.

Les elections nationales auront lieu l’annee prochaine. M. Martelly est l’un des favoris >>, a conclu cette enquete du New York Times qui a esquisse le portrait d’un narco Etat. Avec des pistes connues, dont une a Savane Diane, utilisees par les avions de narcotrafiquants. Le New York Times a evoque le cas d’avions de narcotrafiquants qui font le plein d’essence la nuit, dans un aeroport officiel .

Haiti, paradis des narcotrafiquants

Le Washington post, dans un editorial du board sur le trafic de drogue et l’assassinat de Jovenel Moise qui enfonce le pays dans le chaos, a evoque l’enquete du New York Times. Le Washington Post a indique que la constitution Haitienne empeche a M Martelly d’enchaine deux mandats presidentiels consecutifs, vit a Miami. Il considere de porter candidat. Une question emerge de l’enquete du Times, est comment, au regard des allegations contre lui. Il a un visa qui lui permet de vivre aux Etats-Unis et par rapport a cela, pourquoi il n’a pas ete arrete, lit-on dans cet editorial. Parmi les cibles d’investigation passees de la DEA, il y a Dimitri Herard, detenu en lien avec l’assassinat de Jovenel Moise. M Herard etait un officiel cle de la securite de Martelly et egalement un proche associe du beau-frere de Martelly, Charles St Remy, largement suspecte d’etre un pivot du trafic, a poursuivi le Washington Post qui souligne dans cet editorial que l’impunite est la regle en Haiti. Des officiels de hauts rangs dont l’actuel ministre de la justice ont proteger des infos sous le coup d’enquete anti-corruption. Pour le board editorial, Haiti est dans le chaos. Son gouvernement n’est pas elu, les rues sont controles par des gangs de criminels et l’economie est en lambeau. En d’autres termes, c’est un paradis pour les narcotrafiquants, a poursuivi le Washington Post qui souligne que l’administration Biden, en detournant son regard, permet que le pays de gloser dans ce pandominium. Les Americains peuvent penser qu’ils ne sont pas concernes par ce qui se passe en Haiti. Mais, a souligne le Washington Post, les vagues atteindront le sol americain via des refugies et la contrebande.

Roberson Alphonse