Ni dieu, ni diable, ni l’Etat n’est responsable de nos deboires

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

A chaque fois qu’il nous arrive quelque chose de bien en Haiti on est tente de croire qu’un dieu y a contribue. Parce qu’on avait prie, jeune, offert des offrandes ou fait des sacrifices. Il faut dire que toute la journee et souvent la nuit, la majorite de nos compatriotes, interpelle Dieu et lui demande d’intervenir dans chaque detail de leur vie, refusant ou n’ayant pas conscience qu’ils sont maitres de leur destin. Pourtant tout Haitien devrait savoir qu'”aide-toi le ciel t’aidera”, a plus de sens ici qu’ailleurs.

Quand ca va mal, c’est le diable la cause. La malchance, le mauvais oeil, le sort jete par le voisin, le loa insatiable, insatisfait, revanchard, qui met le grappin sur celui ou celle qui lui a deplu, desobei ou decu. La mort ou le moindre incident, meme previsible, en Haiti sont imputes a un insaisissable mystere. On oublie souvent en Haiti que le premier loup pour l’homme est un homme. Le loup-garou aussi.

Quand les dieux et les diables ne sont pas mis en cause directement, le coupable c’est l’Etat. L’Etat haitien. Ses suppots et ses supports.

L’Etat haitien n’est pas incarne. Nous regardons ce qu’il en reste disparaitre totalement sous les decombres de nos querelles, dans le vacarme des rejets exprimes des principes republicains, devore par nos incompetences et mauvais choix depuis des annees.

L’Etat est coupable, en verite, et responsable a cause de ses defaillances en chaines, de beaucoup de nos malheurs. L’Etat ne nous apprend pas a nager dans l’ocean de nos problemes et nous tend tres rarement une perche pour nous sortir de l’eau.

Mais ni l’Etat, ni le diable, ni aucun dieu n’est responsable dans l’absolu de tout ce qui nous arrive. Nous sommes comptables de notre sort plus souvent que nous ne voulons le reconnaitre.

L’accident spectaculaire et meurtrier survenu au Cap-Haitien dans la nuit du 13 au 14 decembre — le camion-citerne qui evite une motocyclette et se renverse — a ete percu par beaucoup au Cap-Haitien comme un cadeau des dieux. De l’essence, en ces temps durs, qui se retrouve gratuitement a disposition en plein coeur de la nuit, certains y ont vu un signe du destin, un cadeau, une manne du ciel.

Le suraccident — l’explosion de l’essence et les dizaines de morts et de blesses qui ont suivi — est vu comme un acte du diable mechant.

Et depuis, on se demande ou est l’Etat ? Ou etait l’Etat ? Que va faire l’Etat ?

L’Etat va faire comme il peut et meme se taire sous les blames.

Mais la lecon a retenir de la catastrophe de Samarie comme de beaucoup de coups durs qui nous affectent a titre individuel ou comme pays est que ni dieu ni diable ni Etat ne pense a nous quand nous ne prenons pas soin de nous-memes.

Soyons le gardien de nous-memes, de nos proches, de nos semblables.

Haiti est disponible pour toutes les catastrophes, ne l’oublions jamais et en toute circonstance.