Nippes : plus de 200 certifies dans le cadre du programme de formation professionnelle de RECEREN

Plus de 200 jeunes ont recu leurs certificats, le samedi 19 mars 2022, suite a deux mois de formation en Plomberie, carrelage et Serigraphie, a l’initiative du Regroupement des citoyens engages pour le renouveau des Nippes (RECEREN).



Cette ceremonie de remise de certificats qui s’est deroulee dans la commune de Fonds-des-Negres s’inscrivait dans le cadre d’un programme de formation professionnelle baptise <>. Un programme selon les responsables du regroupement, a doter des jeunes des differentes communes du departement des Nippes d’outils leur permettant de gagner leur vie honnetement, et combattre, du meme coup, la delinquance juvenile, la pauvrete et l’insecurite.

S’exprimant en marge de cette ceremonie, le coordonnateur de RECEREN s’est felicite d’avoir facilite la formation professionnelle de plus de deux cents jeunes du departement dans differentes disciplines. <>, soutient Frantz Delia. Le professeur a l’universite qui dit croire dans le developpement durable, croit dur comme fer que la lutte contre l’insecurite passe par l’encadrement de la jeunesse. Il invite en ce sens toutes les forces vives de la nation a se mettre ensemble. <>, a martele M. Delia.

Cette organisation de la societe civile regroupant des citoyens des 11 communes du departement des Nippes ne s’est pas tracassee pour trouver le fonds necessaires au financement de son programme de formation professionnelle a l’intention des jeunes de la region mais s’est contentee de la contribution de ses membres, a en croire son coordonnateur.

De leur cote, les nouveaux certifies en tehniques Windows, Carrelage, Plomberie et serigraphie, qui n’ont pas cache leur satisfaction apres un total de quarante-huit heures de formation s’etendant sur deux mois, ont salue l’initiative du Regroupement des citoyens engages pour le renouveau des Nippes, une structure qui se demarque, selon certains d’entre eux, de la politique. <>, s’est rejoui un participant, vantant de la ‘bonne qualite de la formation, alors qu’un autre certifie en technique Windows a appele les jeunes a se mefier des croyances selon lesquelles tout est motive par la politique. <>, a-t-il poursuivi evoquant l’importance de la formation professionnelle pour les jeunes.

D’autres ceremonies du meme genre seront organisees sous peu dans les communes de l’Asile, des Barraderes et d’Anse-a-Veau dans le cadre de ce programme de formation professionnelle, annonce le coordonnateur du Regroupement des citoyens engages pour le renouveau des Nippes, Frantz Delia.