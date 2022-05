Noire, d’origine haitienne et gay, Karine Jean Pierre multiplie les premieres fois a la Maison-Blanche

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le president americain Joe Biden a annonce dans un communique le jeudi 5 mai 2021 que Karine Jean-Pierre deviendra la nouvelle secretaire de presse de la Maison-Blanche en remplacement de Jen Psaki qui quittera ses fonctions le 13 mai. Karine Jean-Pierre devient le premier Afro-Americain, la premiere femme noire, la premiere personne d’origine haitienne et s’identifiant clairement comme lesbienne a occuper cette fonction.

<>, note le president Joe Biden dans un communique de presse.

Pour sa part, sur Twitter, Jen Psaki, qui s’est dite <> envers M. Biden et la premiere dame Jill Biden decrit Karine Jean-Pierre comme une femme remarquable qu’elle a hate de voir briller en apportant son propre style, sa brillance et sa grace au podium. <>, a-t-elle aussi ecrit, notant aussi qu’ <>.

A 43 ans, Karine Jean-Pierre incarne la realisation du reve americain. Elevee a New York par des parents haitiens qui ont du fuir la pauvrete d’Haiti et la dictature de Jean-Claude Duvalier, un pere chauffeur de taxi et une mere soignante a domicile, ce haut fonctionnaire de l’administration Biden-Harris fait sauter les plafonds de verre. Diplomee de la prestigieuse universite de Columbia, ou elle a aussi ete professeure, Karine s’est positionnee comme une des principales personnalites noires de la politique et des medias americains. Avant celle qui portera desormais la parole au nom du president et de l’executif americains, il n’y a eu que Judy Smith, autre femme noire qui elle fut porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, sous la presidence de George H. W. Bush, en 1991.

<>, avait declare Karine Jean-Pierre, qui a publie son autobiographie, <>, en novembre 2019 et a travers lequel elle clame sa fierte pour ses origines et ses combats. <>, avait-elle aussi ecrit.

Actuelle Principal Deputy Press Secretary and Deputy Assistant to the President, Karine Jean-Pierre est une conseillere de longue date du president Biden, auparavant vice-president des Etats-Unis d’Amerique. Jean-Pierre avait ete directrice politique regionale pour le bureau des affaires politiques de la Maison-Blanche durant l’administration Obama-Biden et directrice adjointe des Etats du champ de bataille pour la campagne de reelection du president Obama en 2012. Elle a aussi ete directrice politique regionale du Sud-Est pour la campagne du president Obama en 2008.

Le 11 aout 2020, peu avant d’annoncer que la senatrice Kamala Harris serait la colistiere de Joe Biden aux elections generales de 2020, l’equipe de campagne Biden avait choisi Karine Jean-Pierre, deja conseillere au sein de l’equipe, comme chef de cabinet de la potentielle vice-presidente Harris. Une fonction que l’ancienne analyste politique pour NBC et MSNBC et responsable des affaires publiques pour MoveOn.org avait occupee avec brio.

Notons que ces changements au niveau de l’equipe de presse de l’administration Biden surviennent a un moment ou la Maison-Blanche procede a plusieurs autres mouvements de personnel en prevision d’une eventuelle prise de pouvoir des republicains au Capitole lors des elections de mi-mandat. L’une des plus proches conseilleres de M. Biden, Anita Dunn, reviendra dans l’aile ouest en tant que conseillere principale, tandis que son equipe renforcera egalement le bureau du conseiller juridique de la Maison-Blanche, etant donne que les republicains ont promis de lancer une serie d’enquetes s’ils reprennent la majorite.